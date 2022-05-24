Об этом он рассказал в вечернем обращении к украинцам 24 мая.

Более 1000 деоккупированных населенных пунктов: о чем говорил Зеленский в новом обращении

Крым вернется в Украину

Украинский лидер напомнил, что вторжение России на территорию нашего государства началось именно с Крыма. И это, по его словам, явилось глобальной ошибкой для страны-агрессорки.

"Это был далеко не первый пункт в перечне ошибок российского государства в отношении Украины, но первый судьбоносный для самой России", – сказал президент.

После аннексии Крыма в список этих судьбоносных ошибок добавилось еще много пунктов. Все вместе они приведут к историческому ослаблению России. Зеленский уверен, что в итоге оккупантам придется уйти и из Крыма тоже.

Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут,

– подытожил глава нашего государства.

В конце своего обращения президент уже традиционно поблагодарил всех защитников и защитниц Украины и ее независимости. Ведь они помогают приближать день, когда все наши территории будут освобождены, и там воцарится мир.

Зеленский отметил всех, кто прилагает максимум усилий к победе – военных, разведчиков, пограничников, саперов, спасателей, медиков, полицейских, нацгвардейцев, связных, дипломатов, волонтеров, журналистов, работников транспорта, Укрзализныци, энергетики. Все они делают свою работу и сражаются на своих фронтах.

"Всем, кто обеспечивает логистику. Всем, кто организует эвакуацию. Всем, кто восстанавливает жизнь на освобожденной территории. Всем, кто продолжает обучать школьников, обучать студентов. Каждому и каждому, кто сохраняет бизнес, а значит, рабочие места для наших граждан. Всем. , кто работает, спасает, помогает и продвигает украинские интересы в мире. Я благодарен всем, кто 24 февраля решил быть с Украиной", – трогательно завершил обращение Зеленский.

Вечернее обращение Зеленского за 24 мая: смотрите видео