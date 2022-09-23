В частности, разрешил задержать министров времен беглого президента. Речь идет о тех, которые готовили Харьковские соглашения.

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Что известно о решении суда

Государственное бюро расследований ходатайствовало, чтобы суд разрешил задержать двух министров времен Януковича, которые готовили Харьковские соглашения.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру юстиции и министру иностранных дел времен Януковича. Экс-чиновникам сообщили о подозрении в государственной измене за подготовку Харьковских соглашений.