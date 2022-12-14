Поразки Росії на фронті засвідчують, що Вікторові Януковичу більше ніколи не стати президентом України. Також колишньому главі країни та зраднику слід уже остаточно забути про своє майно в нашій державі, адже ВАКС його нарешті конфіскував 14 грудня.
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Яке майно Януковича тепер у власності держави
У Центрі протидії корупції зазначають, що у власність держави перейшли паркомісця, гроші на рахунках і більше пів тисячі культурних цінностей експрезидента на суму 18,7 мільйона євро.
Таке рішення ухвалили судді ВАКС Віталій Крикливий, Віктор Ногачевський та Віктор Маслов. Відповідний позов подали юристи Міністерства юстиції України,
– пишуть в організації.
Отже, скандальний президент тепер без:
- резиденції Межигір'я, зокрема знаменитого будинку Хонка;
- готельно-ресторанного комплексу в Сухолуччі;
- квартири на Оболонській набережній;
- паркомісць;
- 31 мільйонів гривень та 84,9 тисячі доларів на банківських рахунках;
- 100% часток у статутному капіталі ТОВ "Танталіт" та "Будинок Лісника";
- 537 культурних цінностей – це книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці та навіть гармата 19 століття.
Усе завдяки НАБУ та іншим правоохоронцям
Слід наголосити, що більшість активів вдалося конфіскувати завдяки роботі детективів НАБУ. Відбулось це в рамках кримінального провадження щодо Межигір'я. Власне, справа Януковича з 2014 по 2019 рік лежала в Офісі Генпрокурора, поки у грудні 2019 року її не передали в НАБУ.
За два роки детективи змогли не тільки оглянути, ініціювати арешти сотень активів на території Межигір'я та передати все арештоване в АРМА, а й добитися заочного арешту для Януковича та його сина, завершити розслідування і скерувати справу до суду,
– підкреслюють в Центрі протидії корупції.
Окрім того, там зазначають, що здобуті матеріали уже передали Мін'юсту для подальшої підготовки позову проти Януковича. Правоохоронні органи довели, що експрезидент-зрадник допомагав Росії вести війну проти України. Зокрема, він публічно звертався до Зеленського задовольнити умови Кремля та скласти зброю.
Нагадаємо, нещодавно українські поліцейські знайшли у депутата російського парламенту та зрадника України аж 11 квартир у Києві. Поки цю нерухомість не конфіскували, однак очікується, що це станеться найближчим часом.