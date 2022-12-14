Поражения России на фронте свидетельствуют, что Виктору Януковичу больше никогда не стать президентом Украины. Также бывшему главе страны и предателю следует окончательно забыть о своем имуществе в нашем государстве, ведь ВАКС его наконец конфисковал 14 декабря.
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Какое имущество Януковича теперь в собственности государства
В Центре противодействия коррупции отмечают, что в собственность государства перешли паркоместа, деньги на счетах и более полутысячи культурных ценностей экспрезидента на сумму 18,7 миллионов евро.
Такое решение приняли судьи ВАКС Виталий Крикливый, Виктор Ногачевский и Виктор Маслов. Соответствующий иск подали юристы Министерства юстиции Украины,
– пишут в организации.
Итак, скандальный президент теперь без:
- резиденции Межигорья, в том числе знаменитого дома Хонка;
- гостинично-ресторанного комплекса в Сухолучах;
- квартиры на Оболонской набережной;
- паркоместь;
- 31 миллион гривен и 84,9 тысячи долларов на банковских счетах;
- 100% долей в уставном капитале ООО "Танталит" и "Дом Лесника";
- 537 культурных ценностей – книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья и даже пушка 19 века.
Все благодаря НАБУ и другим правоохранителям
Следует отметить, что большинство активов удалось конфисковать благодаря работе детективов НАБУ. Произошло это в рамках уголовного производства по Межигорью. Собственно, дело Януковича с 2014 по 2019 год лежало в Офисе Генпрокурора, пока в декабре 2019 года его не передали в НАБУ.
Через два года детективы смогли не только осмотреть, инициировать аресты сотен активов на территории Межигорья и передать все арестованное в АРМА, но и добиться заочного ареста для Януковича и его сына, завершить расследование и направить дело в суд,
– подчеркивают в Центре противодействия коррупции.
Кроме того, там отмечают, что полученные материалы уже передали Минюсту для дальнейшей подготовки иска против Януковича. Правоохранительные органы доказали, что экс-президент-предатель помогал России вести войну против Украины. В частности, он публично обращался к Зеленскому удовлетворить условия Кремля и сложить оружие.
Напомним, недавно украинские полицейские нашли у депутата российского парламента и предателя Украины 11 квартир в Киеве. Пока эту недвижимость не конфисковали Однако ожидается, что это произойдет в ближайшее время.