Так, перед полномасштабным вторжением депутат Государственной Думы России голосовал за ведение войск на территорию Украины. Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Читайте также Зима для врага будет и холодной, и адской, – у Зеленского анонсировали очень положительные новости

Подозреваемый – уроженец Мариуполя

В полиции отметили, что российский депутат 1968 года рождения – уроженец Мариуполя. Кстати, по приказу главаря боевиков квазиреспублики Пушилина его даже наградили медалью "за отвагу" и "боевой" медалью "за освобождение Мариуполя".

Обратите внимание! Советник городского головы Мариуполя сообщил, что речь идет о Дмитрии Саблине. Петр Андрющенко подчеркнул, что предатель – "куратор русской весны и соучастник убиййства Мариуполя".



Саблину вручили очередную медаль / Фото с телеграммы Петра Андрющенко

Читайте также Гарантии безопасности для Путина или капитуляция: какие мирные переговоры ждут Россию

В чем обвиняют Саблина

Досудебное расследование проводит следственное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе. Российскому политику сообщили о подозрении сразу по двум статьям. В частности:

"Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины";

"Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

Правоохранители подчеркнули, что российский депутат голосовал за так называемое "разрешение" на введение оккупационных войск в Украину. Заметим, что полицейские уже провели 8 санкционированных Голосовским судом Киева обысков.

В ходе указанных мероприятий обнаружены и изъяты оригиналы документов, подтверждающих наличие у подозреваемого 11 квартир в Киеве. В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на указанную недвижимость,

– отметили в полиции.

Кстати говоря, теперь предателю Родины – российскому депутату грозит до 10 лет тюрьмы с возможной конфискацией имущества.