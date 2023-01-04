Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, к этому времени в Кремле уже планировали захватить половину нашего государства вместе с Киевом. Об этом сообщает 24 канал.
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У России были планы на блицкриг
После захвата столицы Украины в Кремле планировали поставить править оккупированными территориями своих приспешников для формирования пророссийского правительства. И именно поэтому понадобилась фигура Януковича, который, как он когда-то сам говорил, должен был "на белом коне" вернуться в Киев.
Следующим этапом в планах оккупантов был захват и всей Украины. За 19 дней они хотели дойти до Львова, однако, как известно, тогда вся украинская нация сплотилась и сильно дала врагу по зубам, так что их планы так и остались только "на бумагах".
Украина готовилась к нападению России
По словам Алексея Данилова, мощная подготовка к полномасштабной войне аппаратом СНБО началась задолго до ее начала, еще с 2019 года. Однако он подчеркнул, что полностью подготовиться к полномасштабной войне невозможно.
"Если бы государство не было готово к войне, то за три-пять дней россияне имели бы тот успех, на который они рассчитывали", – подчеркнул Данилов.
Последние заявления Алексея Данилова
- Недавно Александр Лукашенко цинично объявил 2023 год "годом мира". Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул: Лукашенко просто понимает, что участие Беларуси в войне против Украины – это смерть белорусского режима и построенной им системы.
- Также он поделился мнениями о предстоящей судьбе страны-террористки. Так, он заявил, что Россия в обмен на ракеты может стать колонией, намекая на Китай. "Если кто-то считает, что с Россией нужно договариваться и вести переговоры, то я считаю, что ее нужно уничтожать как можно скорее", – сказал секретарь СНБО.
- В конце 2022 года секретарь СНБО также поделился и мнением о контрнаступлении. По его словам, если для защиты Украины нужно будет пересечь границу, то украинские воины могут это сделать и оказаться на территории России. "И ни у кого спрашивать не будем", – подчеркнул он.