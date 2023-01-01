Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он сказал, что у россиян могут появиться владельцы. Журналист спросил, у Данилова, вдруг ли он не намекает на Китай, однако секретарь СНБО уклонился от конкретного ответа.

Кстати Будет очень большим вызовом, – Данилов о новой мобилизации и неожиданном союзнике России

Россия может поменяться ядерными технологиями в обмен на ракеты

Мы сегодня наблюдаем, что определенная страна-сосед забирает Россию под себя, потому что у нее есть свои интересы. Это очень опасная тенденция, в том числе и для нас,

– сказал Данилов.

Секретарь СНБО согласился с руководителем ГУР МО Кириллом Будановым, который сообщил, что у России дефицит ракет. Данилов сказал, что у России осталось ракет на полторы – две атаки. Речь идет о мощных обстрелах по 100 – 120 ракет.

Он добавил, что Россия может получить неожиданных "друзей" и стать колонией. "На это я обращаю внимание. Если кто-то считает, что с Россией нужно договариваться и вести переговоры, то я считаю, что ее нужно уничтожать как можно скорее", – сказал секретарь СНБО.

По его словам, опасность состоит в том, что Россия может поменяться ядерными технологиями в обмен на ракеты, которых у оккупантов нет.

В России дефицит боеприпасов