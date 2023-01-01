Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он сказал, что у россиян могут появиться владельцы. Журналист спросил, у Данилова, вдруг ли он не намекает на Китай, однако секретарь СНБО уклонился от конкретного ответа.
Кстати Будет очень большим вызовом, – Данилов о новой мобилизации и неожиданном союзнике России
Россия может поменяться ядерными технологиями в обмен на ракеты
Мы сегодня наблюдаем, что определенная страна-сосед забирает Россию под себя, потому что у нее есть свои интересы. Это очень опасная тенденция, в том числе и для нас,
– сказал Данилов.
Секретарь СНБО согласился с руководителем ГУР МО Кириллом Будановым, который сообщил, что у России дефицит ракет. Данилов сказал, что у России осталось ракет на полторы – две атаки. Речь идет о мощных обстрелах по 100 – 120 ракет.
Он добавил, что Россия может получить неожиданных "друзей" и стать колонией. "На это я обращаю внимание. Если кто-то считает, что с Россией нужно договариваться и вести переговоры, то я считаю, что ее нужно уничтожать как можно скорее", – сказал секретарь СНБО.
По его словам, опасность состоит в том, что Россия может поменяться ядерными технологиями в обмен на ракеты, которых у оккупантов нет.
В России дефицит боеприпасов
- О том, что в России могут быть проблемы с запасами ракет, свидетельствует то, что во время массированной ракетной атаки 29 декабря оккупанты выпустили по меньшей мере одну Х-101, изготовленную в четвертом квартале 2022 года.
- Кирилл Буданов прогнозирует, что уже в марте 2023 года у российских сил будут проблемы с запасами боеприпасов, в том числе артиллерийских. Он заявил, что запасы боеприпасов у оккупантов сократятся до 30%.
- Из-за истощения запасов вооружений Россия вынуждена использовать боеприпасы, произведенные более сорока лет назад, надежность которых – крайне низкая. Об этом утверждает источник информационного агентства Reuters в Пентагоне.
- Россия начала поставлять в войска боеприпасы из старых арсеналов, многие из этих боеприпасов изготовлены десять лет назад, и их использование связано с риском.
- Аналитики из Института изучения войны (ISW) заявили, что из-за дефицита боеприпасов Россия может снизить темпы наступления на Бахмуте. Кроме того, дефицит боеприпасов снижает риск наступления России из Белоруссии.