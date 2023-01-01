Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він сказав, що в росіян можуть з'явитися власники. Журналіст запитав, у Данілова, чи раптом він не натякає на Китай, однак секретар РНБО ухилився від конкретної відповіді.

До речі Буде дуже великим викликом, – Данілов про нову мобілізацію і несподіваного союзника Росії

Росія може помінятися ядерними технологіями в обмін на ракети

Ми на сьогодні спостерігаємо, що певна країна-сусід забирає Росію під себе, тому що в неї є свої інтереси. Це дуже небезпечна тенденція, в тому числі й для нас,

– сказав Данілов.

Секретар РНБО погодився з керівником ГУР МО Кирилом Будановим, який повідомив, що в Росії дефіцит ракет. Данілов сказав, що в Росії залишилося ракет на півтори – дві атаки. Йдеться про потужні обстріли по 100 – 120 ракет.

Він додав, що Росія може отримати несподіваних "друзів" і стати колонією. "На це я звертаю увагу. Якщо хтось вважає, що з Росією треба домовлятися і вести перемовини, то я вважаю, що її треба знищувати якомога швидша", – сказав секретар РНБО.

За його словами, небезпека полягає в тому, що Росія може помінятися ядерними технологіями в обмін на ракети, яких в окупантів немає.

У Росії дефіцит боєприпасів