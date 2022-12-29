Более того, в случае необходимости украинские воины могут и сами оказаться на территории страны-агрессорки. Об этом в интервью рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Планы России касаемо новых полномасштабных операций

Уже не первый день в инфопространстве существует мнение, что Россия готовится к повторному наступлению на Киев и Киевскую область. Об этом, в частности, говорил и Главнокомандующий Валерий Залужный. Однако украинские военные готовятся к любому развитию событий и не упускают из виду ни одно из возможных направлений наступления, в том числе и из Беларуси.

При этом, по словам Алексея Данилова, активизация русских войск сегодня возможна на всех участках фронта.

У нас есть фронт. И в любом направлении враг может применить те или иные действия. У нас нет такого, что где-то ослабевают военные действия, где-то нет. Есть фронт, и мы должны держать всю линию фронта,

– сказал Алексей Данилов.

Украинская армия может пересечь границу

Также секретарь СНБО в интервью заявил, что украинские военные готовы не только гнать неприятеля из земель Украины. По его словам, если для защиты нашего государства потребуется пересечь границу – они сделают и это.

Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь,

– подчеркнул Алексей Данилов.

Последние заявления Данилова