Более того, в случае необходимости украинские воины могут и сами оказаться на территории страны-агрессорки. Об этом в интервью рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Планы России касаемо новых полномасштабных операций
Уже не первый день в инфопространстве существует мнение, что Россия готовится к повторному наступлению на Киев и Киевскую область. Об этом, в частности, говорил и Главнокомандующий Валерий Залужный. Однако украинские военные готовятся к любому развитию событий и не упускают из виду ни одно из возможных направлений наступления, в том числе и из Беларуси.
При этом, по словам Алексея Данилова, активизация русских войск сегодня возможна на всех участках фронта.
У нас есть фронт. И в любом направлении враг может применить те или иные действия. У нас нет такого, что где-то ослабевают военные действия, где-то нет. Есть фронт, и мы должны держать всю линию фронта,
– сказал Алексей Данилов.
Украинская армия может пересечь границу
Также секретарь СНБО в интервью заявил, что украинские военные готовы не только гнать неприятеля из земель Украины. По его словам, если для защиты нашего государства потребуется пересечь границу – они сделают и это.
Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь,
– подчеркнул Алексей Данилов.
Последние заявления Данилова
- Секретарь СНБО заявил, что по состоянию на сегодняшний день оккупанты ни в коем случае не победят в открытом бою. Более того, он подчеркнул, что ближайшие 2-3 месяца в войне будут решающими.
- Также он предостерег иранских инструкторов от поездок на временно оккупированные украинские территории. Он заявил, что это может плохо для них закончиться, ведь по меньшей мере 10 иранских инструкторов на территории Украины уже ликвидированы.
- Отреагировал Алексей Данилов и на заявление Пескова, что главным условием мира между Россией и Украиной является безвозвратная оккупация части украинских территорий. Так, секретарь СНБО заявил, что россиянам пора выйти из состояния информационного бреда: "Реалии РФ – это позор, поражение и ее развал".