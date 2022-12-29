Ба більше, у разі потреби українські воїни можуть й самі опинитися на території країни-агресорки. Про це в інтерв'ю розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
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Плани Росії щодо нових повномасштабних операцій
Уже не перший день в інфопросторі побутує думка, що Росія готується до повторного наступу на Київ та Київську область. Про це, зокрема, говорив й Головнокомандувач Валерій Залужний. Однак українські військові готуються до будь-якого розвитку подій й не випускають з уваги жоден з можливих напрямків наступу, зокрема, й з Білорусі.
При цьому, за словами Олексія Данілова, активізація російських військ сьогодні можлива на всіх ділянках фронту.
У нас є фронт. І на будь-якому напрямку ворог може застосувати ті чи інші дії. У нас немає такого, що десь слабшають військові дії, десь ні. Є фронт, і ми маємо тримати всю лінію фронту,
– сказав Олексій Данілов.
Українська армія може перетнути кордон
Також секретар РНБО в інтерв'ю заявив, що українські військові готові не лише гнати ворога з земель України. За його словами, якщо для захисту нашої держави буде потрібно перетнути кордон – вони зроблять і це.
Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця,
– підкреслив Олексій Данілов.
Останні заяви Данілова
- Секретар РНБО заявив, що станом на сьогодні окупанти ні в якому разі не переможуть у відкритому бою. Ба більше, він підкреслив, що найближчі 2 – 3 місяці у війні будуть вирішальними.
- Також він застеріг іранських інструкторів від поїздок на тимчасово окуповані українські території. Він заявив, що це може погано для них закінчитися, адже щонайменше 10 іранських інструкторів на території України уже ліквідовані.
- Відреагував Олексій Данілов й на заяву Пєскова, що головною умовою щодо миру між Росією та Україною є безповоротна окупація частини українських територій. Так, секретар РНБО заявив, що росіянам час вийти зі стану інформаційної маячні: "Реалії РФ – це ганьба, поразка та її розвал".