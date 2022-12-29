Ба більше, у разі потреби українські воїни можуть й самі опинитися на території країни-агресорки. Про це в інтерв'ю розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Цікаво Половина шляху до перемоги вже пройдена: Данілов розповів, що чекає на українців далі

Плани Росії щодо нових повномасштабних операцій

Уже не перший день в інфопросторі побутує думка, що Росія готується до повторного наступу на Київ та Київську область. Про це, зокрема, говорив й Головнокомандувач Валерій Залужний. Однак українські військові готуються до будь-якого розвитку подій й не випускають з уваги жоден з можливих напрямків наступу, зокрема, й з Білорусі.

При цьому, за словами Олексія Данілова, активізація російських військ сьогодні можлива на всіх ділянках фронту.

У нас є фронт. І на будь-якому напрямку ворог може застосувати ті чи інші дії. У нас немає такого, що десь слабшають військові дії, десь ні. Є фронт, і ми маємо тримати всю лінію фронту,

– сказав Олексій Данілов.

Українська армія може перетнути кордон

Також секретар РНБО в інтерв'ю заявив, що українські військові готові не лише гнати ворога з земель України. За його словами, якщо для захисту нашої держави буде потрібно перетнути кордон – вони зроблять і це.

Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця,

– підкреслив Олексій Данілов.

Останні заяви Данілова