На цьому секретар РНБО наголосив під час телемарафону. За словами Олексія Данілова, причиною регулярної "бавовни" стала політика Росії щодо усього цивілізованого світу.

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"Бавовни" буде ще більше

Данілов наголосив, що якщо країна-агресорка не припинить гнути свою лінію, то "бавовни" ставатиме лише більше.

Я попереджав, що "бавовна" в Росії буде наростати, і її буде з кожним днем все більше і більше. І нічого тут дивного немає, Росія є Росія,

– наголосив він.

Данілов додав, що окупанти мали б чемно себе поводити стосовно цивілізованого суспільства. У такому випадку їм не потрібно було б перейматися через "бавовну". Але якщо вони не змінять свою політику, яку провадять останнім часом, то вибухи лиш наростатимуть.

Він наголосив, що "бавовну" підвозитимуть не лише туди, де вона вже стала частим гостем. Її слід буде очікувати й в інших містах країни-агресорки. Данілов підкреслив, що "мало їм не буде точно".

Що відомо про свіжу "бавовну" в Росії