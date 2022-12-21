Об этом секретарь СНБО отметил во время телемарафона. По словам Алексея Данилова, причиной регулярного "хлопка" стала политика России по всему цивилизованному миру.
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"Хлопка" будет еще больше
Данилов подчеркнул, что если страна-агрессорка не перестанет гнуть свою линию, то "хлопка" будет становиться только больше.
Я предупреждал, что "хлопок" в России будет нарастать, и его будет с каждым днем все больше и больше. И ничего здесь удивительного нет, Россия есть Россия,
– подчеркнул он.
Данилов добавил, что оккупанты должны были вежливо себя вести относительно цивилизованного общества. В таком случае им не нужно было бы беспокоиться из-за "хлопка". Но если они не изменят свою политику, которую проводят в последнее время, то взрывы будут только нарастать.
Он подчеркнул, что "хлопок" будут подвозить не только туда, где он уже стал частым гостем. Его следует ожидать и в других городах страны-агрессорки. Данилов подчеркнул, что "мало им не будет точно".
Что известно о свежем "хлопке" в России
- Накануне взрывы раздавались в Брянской области. Оккупанты тогда уже начали жаловаться на "удар беспилотником" по энергообъекту.
- По данным россиян, какой-то неизвестный "беспилотник" якобы попал в постройку Трубчевской РЭС. По любимым методикам Кремля, "пострадавших нет". Удивительно, обошлось без заявлений о "работе ПВО". Хотя это любимая фраза из Белгородской области.
- А перед этим загорелся пожар в Чувашии. А все потому, что там взорвался магистральный газопровод. Произошло это вблизи деревень Кюльхири и Калинино Вурнарского района. Пламя было очень сильное и на десяток метров вздымалось в небо.
- А вот и свеженький "хлопок" из Белгородщины. Его подвезли 19 декабря, в результате чего местные жители остались без света, а также испытывали проблемы с водоснабжением. Тогда же жители Шебекино получали сообщения, в которых их призывали спускаться в хранилища или подвалы. Мол, в регионе происходит обстрел.