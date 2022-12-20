Істерика росіян через "бавовну" триває. Цього разу естафету перейняв Брянськ.

Зауважте На Бєлгородщині знову не все за планом: чути вибухи і видно дим

Повідомляють, що загадковий "безпілотник" начебто влучив у будівлю Трубчевської РЕМ. Традиційно "постраждалих немає". Повідомляють лише, що руйнування отримали адміністративна будівля та автомобіль.

"Бавовна" у Росії – останні новини

Росію "накрили" сильні морози та заметілі. Тому країна-терористка намагається зігрітися пожежами. Станом на 20 грудня у Чувашії стався потужний вибух. Деякі росЗМІ повідомили, що пожежу гасили понад 10 годин. Окрім того, повідомили, що є щонайменше 3 загиблих.

Не обійшлося без "бавовни" й у Бєлгородській області. Росіяни волають про те, що це – начебто якась атака. Тим часом легендарна бєлгородська "ППО" чомусь знову не спрацювало. Місцева влада розповідає, що все традиційно "під контролем". Жителям обіцяють якусь міфічну допомогу.

Також 17 грудня бавовнятко гуляло в окупованому Криму, Бєлгороді та Курську. Там чули вибухи.

Зверніть увагу! Росія, намагаючись обстріляти Україну, часто обстрілює саму себе.