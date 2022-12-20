На скільки зросли ціни на газ в Європі

За даними торгів на біржі ICE, ціна на газ наблизилися до 1 250 доларів за 1 тисячу кубометрів. усе це відбулося на тлі пожежі на ділянці газопроводу Уренгой–Помари–Ужгород у Чувашії, що в Росії.

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Нагадуємо, трубопровід перетинає російсько-український кордон біля станції "Суджа" в Курській області. На сьогодні це єдина точка входу російського газу в Україну для транзиту до Європи.

Вибух на магістральному газопроводі в Чувашії

Як пишуть місцеві ЗМІ, у Чувашії сталася найпотужніша пожежа на газопроводі поблизу сіл Кюльхірі та Калініне Вурнарського району.

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Найімовірніше, що причиною могла стати розгерметизація трубопроводу. Крім того, деякі журналісти кажуть, що масштабна пожежа на російському газопроводі в Чувашії не вщухає понад 10 годин.

Згодом стало відомо, що витік газу в Чувашії стався саме на газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород. По ньому паливо постачають до Європи.