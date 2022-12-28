Попри ганебні поразки на фронті Росія продовжує ставити максималістські цілі у війні з Україною. Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що Путін й далі намагається ліквідувати нашу державність та знищити українців як націю.
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Пів шляху до перемоги вже пройдено
Данілов зазначив, що Україна подолала вже половину свого шляху боротьби за незалежність. Проте, за словами посадовця, найважчі дні – попереду.
Але попереду найважчий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини,
– пояснив секретар РНБО.
Аналізуючи слова Данілова, можна ствердити, що війна в Україні перебуває на кульмінаційній стадії. Ворог стягує свої війська та техніку для нового наступу, проте його сили та резерви вже вичерпалися.
Зокрема, на це вплинули й нещодавні вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області. Внаслідок "бавовни" є жертви і постраждалі серед російських військових. У міноборони Росії зазначили, що "уламки ракет" вбили трьох і поранили чотирьох військовослужбовців.
Останні заяви Данілова
- Секретар РНБО нагадав українцям, що захоплюватись вживанням термінів "орк", "русня" та "свинособаки" не варто. Важливо, аби українці називали речі своїми іменами. Крім того, за його словами, таке порівняння є образливим для собак і ні в чому не винних свиней, які виявились "охайнішими й чистішими, ніж окупанти".
- Данілов також відреагував на скиглення митрополита УПЦ Павла Лебедя, який просив Зеленського "захистити" церкву. Він зазначив, якщо священники справді не мають ніякого відношення до Росії і хочуть справедливості, то їм потрібно заявити, що Путін сатана.
- Крім того, посадовець припустив, що російські окупанти можуть відкласти масований обстріл української інфраструктури перед Новим роком через економію ракет, але гарантії цьому немає. За його словами, людям потрібно себе берегти та дотримуватися правил безпеки у будь-якому разі, коли мовиться про загрозу обстрілів на свята.