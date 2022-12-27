Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

Важливо Зважайте на сирени, – Зеленський закликав українців готуватися до нових атак і провокацій

Він припустив, що російські окупанти можуть відкласти масований обстріл української інфраструктури перед Новим роком через економію ракет, але гарантії цьому немає. За його словами, людям потрібно себе берегти та дотримуватися правил безпеки у будь-якому разі, коли мовиться про загрозу обстрілів на свята.

Вважатимемо, що вони економитимуть запас ракет. Сподіваємося, що свята проведемо у відносному спокої,

– заявив секретар РНБО.

Раніше спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що Київ залишається головною ціллю під час обстрілів російських окупантів, на столицю спрямовують найбільше ракет.

Коли буде нова масована атака по Україні

Росіяни могли готувати масовану ракетну атаку по території України на 26 грудня. Однак "бавовна", що сталася на російському військовому аеродромі "Енгельс" напередодні вночі, зіпсувала плани окупантів. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему. Шмигаль підкреслив, що Україна перебуває в готовності до нових масованих обстрілів. Він додав, що обстріл може статися у будь-який момент.

А міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що ворог захоче використати Новий рік для ударів по нашій енергосистемі. Водночас Галущенко зазначив, що зараз важко спрогнозувати силу обстрілу на його можливі наслідки, а відтак говорити про ліквідацію їх ще зарано.

Додамо, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій. У Повітряних силах заявили, що Сили оборони очікують та готуються до удару. Також нашим захисникам надходить певна додаткова допомога.