Речник командування Повітряних сил ЗСУ в телемарафоні "Єдині новини" не озвучив свою думку прямо, і пояснив це тим, що її "підхоплять", пише 24 канал.

Зауважте У Повітряних силах назвали ціль №1 для атак росіян

Як ЗСУ готуються до атаки росіян

Юрій Ігнат запевнив, що Повітряні сили ЗСУ готові до ймовірного наступного масованого ракетного удару росіян.

Готуємося до удару (наступного – 24 канал) відразу після минулого. Всі Сили оборони, не тільки Повітряні сили, а всі, хто захищають повітряний простір, – одразу перезаряджають свої ракети, хтось інші заходи проводить, передислокації, переміщення,

– заявив Юрій Ігнат.

За його словами, всі Сили оборони очікують, готуються, посилюються, надходить певна додаткова допомога.

"Тому до удару треба готуватись будь-коли… А людям треба зберігати спокій і головне – реагувати на ті сигнали повітряної тривоги, які оголошуються", – заявив Ігнат.

Повітряні сили назвали головні цілі росіян

Речник командування Збройних Сил України пояснив, що Росія найбільше атакує столицю України.

Адже столиця (України – 24 канал) – це ціль номер один для ворога, як це було в перші дні війни, коли намагалися захопити аеродроми навколо Києва…

– сказав Ігнат.

За його словами, зараз атакують Київ по-іншому, зокрема:

ціляться в об'єкти критичної інфраструктури довкола міста – це об'єкти паливно-енергетичного сектору;

саме туди росіяни спрямовують найбільше своїх крилатих ракет.

Юрій Ігнат пояснив, що для атак росіян повинні бути сприятливі умови, починаючи від погодних, так і в тактичній обстановці, щоб вороги могли здійснювати розвідку, дорозвідку.

Саме тому росіяни використовують дрони вночі, а ракети у світлу пору доби. Також для окупантів бажано, щоб це була більш-менш сприятлива погода, щоб здійснити розвідку та побачити, що вони знищили, а що потрібно надолужувати. Це теж впливає на ворожі атаки.

Юрій Ігнат пояснив, що професіоналізм наших військових щодо збиття ворожих цілей росте, проте нам не вистачає вогневих засобів. Тому Україна просить надати нам різні системи, зокрема і проти дронів противника, як стрілецька зброя чи інші засоби.

На жаль, не завжди вдається знищувати 100% (дронів – 24 канал). Адже і спроєктовані БпЛА так, як і крилаті ракети, – щоб проходити протиповітряну оборону. Тому не завжди вдається (збити – 24 канал). Проте результат, який становить 75, 95, інколи й 100% говорить сам за себе, настільки професійно люди на місцях виконують свої завдання,

– запевнив Ігнат.

Ймовірні атаки росіян: коротко