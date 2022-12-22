Сумарний залп з усього вищеназваного озброєння може становити від 70 до 90 ракет. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Крім того, існує великий ризик застосування російськими загарбниками іранських безпілотників "Shahed 136". Їх країна-агресорка використовує переважно вночі.

Станом на сьогодні є інформація, що підготовка до таких ударів дійсно ведеться. На жаль, це прогнозовано, адже зрозуміло, що до кінця року російський агресор не зволікатиме з тим, щоб зіпсувати українцям Різдво та Новий рік,

– зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

За його словами, окупанти й надалі продовжуватимуть ракетний терор, намагаючись зруйнувати нашу інфраструктуру. Однак Повітряні сили України, війська протиповітряної оборони, а також наші енергетики готуються до можливих атак ворога.

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Україна готова до нових атак

Останнім часом українські офіційні особи дедалі частіше виступають із заявами про можливий масований обстріл на зимові свята. Проте представник пресслужби ГУР Андрій Юсов переконаний, що українські сили оборони дозволять нам відсвяткувати новорічні свята.

Він зазначив, що Україна не лише спостерігає за діями Росії, а готується та робить висновки. Ба більше, після кожного масованого обстрілу українські енергетики, служби надзвичайних ситуацій та сили оборони працюють дедалі ефективніше.

"Хай там що Новий рік ми відсвяткуємо, а в новому році вже Україна буде святкувати, а не режим Путіна", – підсумував Юсов.

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