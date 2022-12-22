Суммарный залп из всего вышеназванного вооружения может составлять от 70 до 90 ракет. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Россия не остановит ракетный террор
Кроме того, существует большой риск применения российскими захватчиками иранских беспилотников "Shahed 136". Их страна-агрессор использует преимущественно ночью.
По состоянию на сегодня есть информация, что подготовка к таким ударам действительно ведется. К сожалению, это прогнозируемо, ведь понятно, что до конца года российский агрессор не будет медлить с тем, чтобы испортить украинцам Рождество и Новый год,
– заметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
По его словам, оккупанты и дальше будут продолжать ракетный террор, пытаясь разрушить нашу инфраструктуру. Однако воздушные силы Украины, войска противовоздушной обороны, а также наши энергетики готовятся к возможным атакам врага.
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Украина готова к новым атакам
В последнее время украинские официальные лица все чаще выступают с заявлениями о возможном массированном обстреле на зимние праздники. Однако представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов убежден, что украинские силы обороны позволят нам отпраздновать новогодние праздники.
Он отметил, что Украина не только наблюдает за действиями России, но готовится и делает выводы. Более того, после каждого массированного обстрела украинские энергетики, службы чрезвычайных ситуаций и силы обороны работают все эффективнее.
"Как бы там ни было Новый год мы отпразднуем, а в новом году уже Украина будет праздновать, а не режим Путина", – подытожил Юсов.
Угроза новой массированной атаки: что известно
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцев ждет очень тяжелая неделя, в частности, существует угроза энергетического терроризма со стороны страны-агрессора. Это, вероятно, связано с тем, что Украине будет предоставлена система противовоздушной обороны Patriot.
- Политолог из Германии Игорь Эйдман выразил мнение, что Владимир Путин будет пытаться нанести наибольший ущерб украинской энергетической инфраструктуре до и после Нового года. По его словам, кремлевский диктатор торопится, потому что у него осталось мало времени.
- Российские оккупанты могли бы и чаще наносить массированные ракетные удары, если бы у них было большое количество ракет. Кроме того каждый удар нужно подготовить. В частности, осуществить доразведку цели, доразведку результатов предварительных ударов и введение цели в программу полета этих ракет.