Про це 24 каналу розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев. Він нагадав, що, за даними української розвідки, в окупантів залишилося ракет приблизно на кілька масованих ракетних ударів.

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Ні, всю країну "вимкнути" їм не вийде. Навіть якщо всі ракети повипускають, а в них залишилося щонайменше на 5 масованих ракетних ударів, то все одно нічого не вийде,

– зазначив Рябцев.

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За словами Рябцева, в разі подальших масованих ракетних ударів в Україні дійсно можуть запровадити екстрені відключення, щоб зберегти цілісність енергосистеми. Є й дещо гірші варіанти. До прикладу, можна втратити цілісність на певний час.

Звісно, вірогідність тотального блекауту не дорівнює нулю. Однак вона дійсно низька. Адже енергетики мають чіткий план та розуміння, що потрібно робити в разі масованих ракетних обстрілів.

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Якщо розкладати сценарії за вірогідністю, то я вважаю, що упродовж 24 годин в усіх регіонах України можуть відновити енергопостачання після будь-якого удару. Але це не стосується регіонів, які розташовані безпосередньо біля лінії фронту,

– зауважив Рябцев.

До прикладу, зараз в Харківській області є 3 райони, які перебувають без електроенергії ще з лютого.

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