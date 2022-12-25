Об этом 24 каналу рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. Он напомнил, что, по данным украинской разведки, у оккупантов осталось ракет примерно на несколько массированных ракетных ударов.
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Нет, всю страну "выключить" им не получится. Даже если все ракеты выпустят, а у них осталось по меньшей мере на 5 массированных ракетных ударов, то все равно ничего не получится,
– отметил Рябцев.
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По словам Рябцева, в случае дальнейших массированных ракетных ударов в Украине действительно могут ввести экстренные отключения, чтобы сохранить целостность энергосистемы. Есть варианты и немного хуже. К примеру, можно потерять целостность на время.
Конечно, вероятность тотального блэкаута не равна нулю. Однако она действительно низкая. Ведь энергетики имеют четкий план и понимание, что нужно делать при массированных ракетных обстрелах.
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Если раскладывать сценарии по вероятности, то я считаю, что в течение 24 часов во всех регионах Украины могут возобновить энергоснабжение после любого удара. Но это не касается регионов, расположенных непосредственно у линии фронта,
– заметил Рябцев.
К примеру, сейчас в Харьковской области есть 3 района, которые находятся без электроэнергии еще с февраля.
Какая ситуация со светом в Киеве
- Накануне генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко поздравил киевлян с Рождеством. Там пообещали подавать электроэнергию в столице весь день.
- Ранее в ДТЭК сообщали, что ситуация со светом в Киеве и регионе до сих пор остается критической, однако есть определенные улучшения. Энергетикам удалось перераспределить нагрузку на сеть.
- Сейчас Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся примерно в таких же условиях, как и другие районы города.
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