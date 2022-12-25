Графики отключения света является вынужденным шагом, чтобы сохранить критическую инфраструктуру страны после террористических атак врага. 24 канал публикует актуальную информацию об отключениях света в Украине на 25 декабря.

Кстати В Минэнерго назвали регионы-нарушители графиков отключения света

Самая сложная ситуация остается в Киеве и области. В Киеве происходят экстренные отключения света.

Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют. Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

Состояние энергосистемы в Киеве продолжает быть критическим, но ситуация несколько подвинулась. Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальные города.

В настоящее время в Одессе действуют обновленные графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов.

Узнать, есть ли сейчас по вашему адресу аварийные или плановые отключения и ознакомиться с графиком стабилизационных отключений можно, перейдя по этой ссылке.

В Днепре, как и в Одессе, действуют обновленные графики стабилизационных отключений. Они учитывают сложную ситуацию в энергосистеме после российских обстрелов.

Узнать есть ли сейчас по вашему адресу аварийные или плановые отключения и ознакомиться с графиком стабилизационных отключений можно здесь.

Графики разделили на две категории: белый цвет на графике – в это время планируется включение света и серый цвет на графике – в эти часы света не будет.

Отключения пытаются производить так, чтобы электроснабжение отсутствовало не более четырех часов через пять часов наличия света.

Определенная стабилизация ситуации в энергосистеме Украины позволила львовским энергетикам сформировать график подачи электроэнергии потребителям.

Электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (итого – 8 часов). В другие часы суток следует готовиться к отключениям.

Если в определенный момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период – энергетики это делают.

Во Львове графики отключений света разделили на 3 группы. Узнайте, когда по вашему адресу не будет света можно по этой ссылке.

В Полтаве опубликован график подачи света на 25 декабря. Свет в Полтаве будет в такие часы:

  • 1 очередь: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30;
  • 2 очередь: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00;
  • 3 очередь: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

В ночь с 24 на 24 произошло изменение часов отключения в двух очередях желтого графика в Черкасской области. На сегодняшний день он частично действует в Уманском районе: в Уманской, Паланской, Бабанской, Дмитрушковской, Ладыжинской, Монастырищенской и Христиновской теробщинах.

Так что с 25 декабря временной режим желтого графика будет таким:

1 очередь (часы отключения)

  • 00:00-03:00
  • 06:00-09:00
  • 12:00–15:00
  • 18:00–21:00

2 очередь (часы отключения)

  • 03:00-06:00
  • 09:00-12:00
  • 15:00–18:00
  • 21:00-24:00

На остальной территории области продолжают действовать зеленые графики.

В Ровно опубликовали графики отключения света на 25 декабря. Графики могут не совпадать с фактическими при экстренных или аварийных отключениях.

В Хмельницком продолжают действовать 4 очереди отключения света. В воскресенье, 25 декабря, свет будут выключаться по следующему графику:

  • 7:00-11:00 – ІІІ очередь
  • 11:00-15:00 – IV очередь
  • 15:00-19:00 – И очередь
  • 19:00-23:00 – II очередь

Энергетики ожидают, что днем достаточно будет отключений одной очереди. В вечернее время сохраняется возможность отключений за двумя очередями. К какой очереди принадлежит твой дом можно посмотреть здесь.

"Прикарпатьеоблэнерго" обнародовало график отключений на 25 декабря. Доведенный ночной предел для области на 25.12 неограничен. Схема отключений остается 4х4.

Ориентировочно:

1 очередь

  • С 07:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена
  • С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет с электроснабжением

2 очередь

  • С 11:00 до 15:00 и 19:00 до 23:00 – очередь будет выключена
  • С 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением

3 очередь

Подочереди 3.1 и 3.2

  • С 07:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена
  • С 00:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – очередь будет с электроснабжением

Подочереди 3.3 и 3.4

  • С 11:00 до 15:00 и 19:00 до 23:00 – очередь будет выключена
  • С 00:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очередь будет с электроснабжением

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточена подочередь 4.1 будет с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Обесточена подочередь 4.2 будет с 10:00 до 17:00, но при этом каждый потребитель будет без электроэнергии не более 5 часов в этом промежутке.

В воскресенье, 25 декабря, в Запорожской области действуют стабилизационные графики отключения электроэнергии. По графику почасовые стабилизационные отключения начались в 00:00 с первой очереди.

Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди – 3 часа с возможной небольшой задержкой.

Если ситуация в единой энергосистеме изменится и потребует введения аварийных или экстренных отключений, об этом будет сообщено дополнительно.

Узнать график отключения электроэнергии по своему адресу можно здесь.

В Винницеоблэнерго сообщили об изменении графика отключений электроэнергии. В воскресенье, 25 декабря, свет будут выключать в соответствии с 3 очередями:

  • 1 очередь: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00
  • 2 очередь: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00
  • 3 очередь: 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

Очередность плановых отключений можно просмотреть здесь.

Для Буковины Черновцыоблэнерго опубликовали новый график стабилизационных отключений электроэнергии.

Ночью буковинцы имели возможность пользоваться электроэнергией от 7 до 10 часов. Общее количество света в сутки будет составлять 15 часов на каждую группу.

Ознакомиться с графиком стабилизационных отключений, который опубликовало Черновцыоблэнерго, можно здесь.

Из-за повреждений объектов энергетики и в связи с отсутствием достаточной генерации тепловых и атомных электростанций на территории Волыни сохраняется дефицит мощности.

Волынеблэнерго разработало графики стабилизационных отключений. Ситуация динамическая – возможны экстренные отключения вне графика.

Ознакомиться с графиками можно по ссылке.