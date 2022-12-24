По состоянию на утро 24 декабря больше всего нарушений в Волынской, Киевской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Детальнее о несоблюдении графиков отключения света информирует 24 канал.

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В каких областях больше всего нарушений по отключению света

В Минэнерго отметили, что операторы систем распределения проверялись на соблюдение очередности отключений электроэнергии и предоставления услуг потребителям. Нарушения обнаружены во всех регионах Украины. Больше всего в Волынской, Киевской, Полтавской, Николаевской и Одесской области и в столице.

Тем временем меньше всего нарушений в Ивано-Франковской, Кировоградской и Ровенской областях.

В энергосистеме сохраняется дефицит

На сегодняшний день (24 декабря – 24 канал) из-за разрушений и аварий в результате постоянных российских атак украинская электроэнергетика не может удовлетворить потребности всех потребителей. Есть как дефицит генерации, так и ограниченность пропускной способности магистральных сетей,

– подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян отметил, что длительное время на Юге было сетевое ограничение – 600 мегаватт. Это примерно равно лимиту потребления одной – двух областей.

Для справедливого обеспечения электроэнергией операторы систем распределения должны придерживаться следующих приоритетов:

критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы,

объекты военно-промышленного комплекса, работающие на оборону государства,

бизнес, который производит критически важные товары и продукты. Например, хлебопекарные и молокозаводы,

жилищный сектор.

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Проверки начали из-за многочисленных жалоб потребителей

НКРЭКУ также зафиксировала несоблюдение требований по обслуживанию потребителей в колл-центрах 10 компаний-распределителей. Из-за многочисленных обращений граждан по 12 операторам системы распределения регулятор приступил к проверке. В частности, относительно неравномерных и несправедливых графиков отключения электроэнергии и неправильного информирования о перерывах в электроснабжении.

Проверки проводятся в столице, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях.

В случае, если операторы систем распределения не будут соблюдать предписания контролирующих органов и не устранят выявленные нарушения, к их руководителям будут применяться персональные административные взыскания,

– подчеркнул председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.