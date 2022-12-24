Станом на ранок 24 грудня найбільше порушень у Волинській, Київській, Полтавській, Миколаївській та Одеській областях. Детальніше про недотримання графіків відключення світла інформує 24 канал.
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У яких областях найбільше порушень щодо відключення світла
В Міненерго зазначили, що операторів систем розподілу перевіряли на дотримання черговості відключень електроенергії та надання послуг споживачам. Порушення виявили у всіх регіонах України. Найбільше у Волинській, Київській, Полтавській, Миколаївській та Одеській області, і в столиці.
Тим часом найменше порушень в Івано-Франківській, Кіровоградській та Рівненській областях.
В енергосистемі зберігається дефіцит
На сьогодні (24 грудня – 24 канал) через руйнування та аварії внаслідок постійних російських атак українська електроенергетика не може задовольнити потреби всіх споживачів. Маємо як дефіцит генерації, так і обмеженість пропускної здатності магістральних мереж,
– наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.
Голова Держенергонагляду Руслан Слободян зазначив, що тривалий час на Півдні було мережеве обмеження – 600 мегават. Це приблизно дорівнює ліміту споживання однієї – двох областей.
Для справедливого забезпечення електроенергією оператори систем розподілу мають дотримуватися таких пріоритетів:
- критична інфраструктура, зокрема об'єкти водо-, теплопостачання та лікарні,
- об'єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави,
- бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти. Наприклад, хлібопекарні та молокозаводи,
- житловий сектор.
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Перевірки почали через чисельні скарги споживачів
НКРЕКП також зафіксувала недотримання вимог щодо обслуговування споживачів у колл-центрах 10 компаній-розподільників. Через численні звернення громадян щодо 12 операторів системи розподілу регулятор розпочав перевірки. Зокрема, щодо нерівномірних і несправедливих графіків відключення електроенергії, та неправильного інформування про перерви в електропостачанні.
Перевірки проводять у столиці, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Київській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях.
У разі, якщо оператори систем розподілу не дотримуватимуться приписів контролюючих органів та не усунуть виявлені порушення, до їхніх керівників застосовуватимуться персональні адміністративні стягнення,
– наголосив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.