Станом на ранок 24 грудня найбільше порушень у Волинській, Київській, Полтавській, Миколаївській та Одеській областях. Детальніше про недотримання графіків відключення світла інформує 24 канал.

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У яких областях найбільше порушень щодо відключення світла

В Міненерго зазначили, що операторів систем розподілу перевіряли на дотримання черговості відключень електроенергії та надання послуг споживачам. Порушення виявили у всіх регіонах України. Найбільше у Волинській, Київській, Полтавській, Миколаївській та Одеській області, і в столиці.

Тим часом найменше порушень в Івано-Франківській, Кіровоградській та Рівненській областях.

В енергосистемі зберігається дефіцит

На сьогодні (24 грудня – 24 канал) через руйнування та аварії внаслідок постійних російських атак українська електроенергетика не може задовольнити потреби всіх споживачів. Маємо як дефіцит генерації, так і обмеженість пропускної здатності магістральних мереж,

– наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Голова Держенергонагляду Руслан Слободян зазначив, що тривалий час на Півдні було мережеве обмеження – 600 мегават. Це приблизно дорівнює ліміту споживання однієї – двох областей.

Для справедливого забезпечення електроенергією оператори систем розподілу мають дотримуватися таких пріоритетів:

критична інфраструктура, зокрема об'єкти водо-, теплопостачання та лікарні,

об'єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави,

бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти. Наприклад, хлібопекарні та молокозаводи,

житловий сектор.

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Перевірки почали через чисельні скарги споживачів

НКРЕКП також зафіксувала недотримання вимог щодо обслуговування споживачів у колл-центрах 10 компаній-розподільників. Через численні звернення громадян щодо 12 операторів системи розподілу регулятор розпочав перевірки. Зокрема, щодо нерівномірних і несправедливих графіків відключення електроенергії, та неправильного інформування про перерви в електропостачанні.

Перевірки проводять у столиці, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Київській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях.

У разі, якщо оператори систем розподілу не дотримуватимуться приписів контролюючих органів та не усунуть виявлені порушення, до їхніх керівників застосовуватимуться персональні адміністративні стягнення,

– наголосив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.