Нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь все районы Киева наконец-то находятся в ориентировочно одинаковых условиях поставки электроэнергии. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.
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Энергетики перераспределили нагрузку
Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальная часть города, –
подчеркнул генеральный директор YASNO.
Также помогает тёплая погода и традиционное снижение потребления электроэнергии на выходные. Впрочем, ситуация с электроснабжением в столице до сих пор остается критической.
Мы просим вас сразу после того, как свет появился, включать энергоемкие приборы поочередно – сначала воспользоваться одним, затем отключить его и пользоваться другим. Это поможет избежать аварий и сохранить свет в вашем и соседних домах,
– отметили в ДТЭК "Киевские электросети".
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Отключение света в столице: последние новости
- О плановых отключениях света в Киеве пока даже не говорится. Ситуация остается сложной. В то же время все районы города получают воду и отопление в штатном режиме.
- 23 декабря мэр Киева сообщил, что в городе не будут курсировать трамваи и троллейбусы. На смену выйдут дополнительные автобусы. Все из-за значительного дефицита в энергосистеме.
- Ранее начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что главной проблемой в Киеве является не генерация, а именно доставка электрики потребителям. Поэтому большинство киевлян не могут получить свет в домах из-за разрушенных оккупантами сетей и узлов.
- В столице разрушены 60% трансформаторов.