Нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь все районы Киева наконец-то находятся в ориентировочно одинаковых условиях поставки электроэнергии. Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

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Энергетики перераспределили нагрузку

Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальная часть города, –

подчеркнул генеральный директор YASNO.

Также помогает тёплая погода и традиционное снижение потребления электроэнергии на выходные. Впрочем, ситуация с электроснабжением в столице до сих пор остается критической.

Мы просим вас сразу после того, как свет появился, включать энергоемкие приборы поочередно – сначала воспользоваться одним, затем отключить его и пользоваться другим. Это поможет избежать аварий и сохранить свет в вашем и соседних домах,

– отметили в ДТЭК "Киевские электросети".

Кстати, если у вас отсутствует электроснабжение более 24 часов, обратитесь в ДТЭК. В компании уверяют, что энергетики сделают все возможное, чтобы вернуть свет в ваш дом.

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