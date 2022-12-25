Такое заявление сделал генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко. Он пожелал киевлянам счастливого Рождества в эти непростые времена.

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Вы должны быть сегодня с электричеством! Может не всегда, но достаточно для этого безумного времени. Счастливого Рождества,

– написал Коваленко.

Внимание! В то же время на сайте ДТЭК указано, что в Киеве и области сегодня продолжают экстренные отключения света, а графики почасовых включений – не действуют.

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