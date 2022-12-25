Таку заяву зробив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко. Він побажав киянам щасливого Різдва у ці непрості часи.

Актуально Де в Україні не буде світла 25 грудня: графіки та міста

Ви маєте бути сьогодні з електрикою! Може не завжди, але достатньо для цього божевільного часу. Щасливого Різдва,

– написав Коваленко.

Увага! Водночас на сайті ДТЕК вказано, що в Києві та області сьогодні продовжують екстрені відключення світла, а графіки погодинних включень – не діють.

Актуально про ситуацію зі світлом у Києві