Таку заяву зробив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко. Він побажав киянам щасливого Різдва у ці непрості часи.

Актуально Де в Україні не буде світла 25 грудня: графіки та міста

Ви маєте бути сьогодні з електрикою! Може не завжди, але достатньо для цього божевільного часу. Щасливого Різдва,
– написав Коваленко.

Актуально про ситуацію зі світлом у Києві

  • Раніше у ДТЕК повідомили, що ситуація з електропостачанням у Києві та столичному регіоні лишається критичною, але певні покращення є. Так, енергетикам вдалося перерозподілити навантаження на мережу.
  • Тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають орієнтовно в таких же умовах, як і решта міста.
  • 23 грудня мер Києва повідомив, що в місті не курсуватимуть трамваї та тролейбуси. На заміну вийдуть додаткові автобуси. Усе через значний дефіцит електроенергії.
  • У КМВА пояснили, що головною проблемою у Києві є не генерація, а саме доставка живлення споживачам.