Спикер командования Воздушных сил ВСУ в телемарафоне "Единые новости" не озвучил свое мнение прямо, и объяснил это тем, что его "подхватят", пишет 24 канал.

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Как ВСУ готовятся к атаке россиян

Юрий Игнат заверил, что Воздушные силы ВСУ готовы к вероятному последующему массированному ракетному удару россиян.

Готовимся к удару (следующему – 24 канал) сразу после предыдущего. Все Силы обороны, не только Воздушные силы, а все, кто защищают воздушное пространство, сразу перезаряжают свои ракеты, кто-то другие мероприятия проводит, передислокации, перемещения,

– заявил Юрий Игнат.

По его словам, все Силы обороны ожидают, готовятся, усиливаются, поступает определенная дополнительная помощь.

"Поэтому к удару нужно готовиться в любое время… А людям нужно сохранять спокойствие и главное – реагировать на те сигналы воздушной тревоги, которые объявляются", – заявил Игнат.

Воздушные силы назвали главные цели россиян

Спикер командования Вооруженных Сил Украины пояснил, что Россия больше всего атакует столицу Украины.

Ведь столица (Украины – 24 канал) – это цель номер один для врага, как это было в первые дни войны, когда пытались захватить аэродромы вокруг Киева…

– сказал Игнат.

По его словам, сейчас атакуют Киев по-другому, в частности:

целятся в объекты критической инфраструктуры вокруг города – это объекты топливно-энергетического сектора;

именно туда россияне направляют больше своих крылатых ракет.

Юрий Игнат объяснил, что для атак россиян должны быть благоприятные условия, начиная от погодных, так и в тактической обстановке, чтобы враги могли осуществлять разведку, доразведку.

Именно поэтому россияне используют дроны ночью, а ракеты в светлое время суток. Также для оккупантов желательно, чтобы это была более или менее благоприятная погода, чтобы разведать и увидеть, что они уничтожили, а что нужно наверстывать. Это тоже влияет на вражеские атаки.

Юрий Игнат объяснил, что профессионализм наших военных по поводу сбития враждебных целей растет, однако нам не хватает огневых средств. Поэтому Украина просит предоставить нам разные системы, в том числе и против дронов противника, как стрелковое оружие или другие средства.

К сожалению, не всегда удается уничтожать 100% (дронов – 24 канал). Ведь и спроектированные БПЛА так же, как и крылатые ракеты, чтобы проходить противовоздушную оборону. Поэтому не всегда удается (сбить – 24 канала). Однако результат, который составляет 75, 95, иногда и 100% говорит сам за себя, настолько профессионально люди на местах выполняют свои задачи,

– заверил Игнат.

Вероятные атаки россиян: коротко