Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

Важно Смотрите сирены, – Зеленский призвал украинцев готовиться к новым атакам и провокациям

Он предположил, что российские оккупанты могут отложить массированный обстрел украинской инфраструктуры перед Новым годом из-за экономии ракет, но гарантии этому нет.

Будем считать, что они будут экономить запас ракет. Надеемся, что праздники проведем в относительном покое,

– заявил секретарь СНБО.

Ранее спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Киев остается главной целью при обстрелах российских оккупантов, на столицу направляют больше ракет.

Когда будет новая массированная атака по Украине

Россияне могли готовить массированную ракетную атаку по территории Украины на 26 декабря. Однако "хлопок", произошедший на российском военном аэродроме "Энгельс" накануне ночью, испортил планы кафиров. Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович.

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль убежден, что Россия готовится продолжить атаки на украинскую энергосистему. Шмыгаль подчеркнул, что Украина находится в готовности к новым массированным обстрелам. Он добавил, что обстрел может произойти в любой момент.

Министр энергетики Герман Галущенко сказал, что враг захочет использовать Новый год для ударов по нашей энергосистеме. В то же время Галущенко отметил, что сейчас трудно спрогнозировать силу обстрела на его возможные последствия, а значит, говорить о ликвидации их еще рано.

Добавим, что ВСУ готовы к любому развитию событий. В воздушных силах заявили, что Силы обороны ожидают и готовятся к удару. Также нашим защитникам поступает дополнительная помощь.