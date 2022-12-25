Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, українці мають називати речі своїми іменами.

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Не варто ображати свиней та собак

Данілов наголосив, що не потрібно розмивати образ ворога. І одразу визначив правильні терміни для історії: "рускій", "росіянин", "росія" – вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав.

Це потрібно для того, аби в українській пам'яті назавжди закарбувалось, який саме народ несе "повноту колективної відповідальності за криваву війну, і щоб нам не забути всю мерзоту російського "братства".

Тим більше орки проти того, щоб їх ставили в один ряд з росіянами,

– написав Данілов.

Також він додав, що термін "свинособаки" не варто застосовувати до росіян. Адже таке порівняння є образливим для собак і ні в чому не винних свиней, які, за словами Данілова, виявились "охайнішими й чистішими ніж окупанти".

Втрати окупантів станом на 25 грудня

Загальні бойові втрати Росії станом на 25 грудня складають 102 050 військових. Лише упродовж останньої доби українські захисники знищили 620 російських вояк.

Крім того, за добу росіяни втратили: