Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, украинцы должны называть вещи своими именами.

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Не стоит оскорблять свиней и собак

Данилов подчеркнул, что не нужно размывать образ врага. И сразу определил правильные термины для истории: "русский", "россиянин", "россия" – убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, солгал.

Это нужно для того, чтобы в украинской памяти навсегда запечатлелось, какой именно народ несет "полноту коллективной ответственности за кровавую войну, и чтобы нам не забыть всю мерзость российского "братства".

Тем более орки против того, чтобы их ставили в один ряд с россиянами,

– написал Данилов.

Также он добавил, что термин "свинособаки" не следует применять к россиянам. Ведь такое сравнение оскорбительно для собак и ни в чем не повинных свиней, которые, по словам Данилова, оказались "чистоплотнее и чище оккупантов".

Потери оккупантов по состоянию на 25 декабря

Общие боевые потери России на 25 декабря составляют 102 050 военных. Только за последние сутки украинские защитники уничтожили 620 российских воинов.

Кроме того, за сутки россияне потеряли: