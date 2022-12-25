Об этом 24 каналу рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Ранее сообщалось о том, что оккупанты усиливают режим в Запорожье.

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Комендантский час на оккупированных территориях

Гуменюк отметила, что в некоторых населенных пунктах оккупанты внедряют слишком удлиненный комендантский час от 7 до 10 суток. Местное население не будет иметь права выходить из домов. В частности, это может быть связано с тем, что они очень волнуются из-за мощи украинского движения сопротивления, которое не дает им покоя даже там, где не достает наша артиллерия и РСЗО.

У оокупантов сейчас много проблем именно из-за работы нашего движения сопротивления,

– отметила спикер Оперативного командования "Юг".

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Полицейские отряды оккупантов

Она продолжила, что оккупанты перебазируют сюда полицейские отряды с других территорий России, временно оккупированного Крыма, поскольку им не хватает сил даже для регулирования порядка в своих подразделениях, потому что там очень не устойчив моральный дух. А также им нужно проявлять людей с проукраинской позицией, готовых обеспечивать работу движения сопротивления внутренне.

"Даже там, где сейчас еще нет сил обороны", – подчеркнула Гуменюк.

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