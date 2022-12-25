Уже 305 сутки Украина героически защищается от русских захватчиков. Представитель Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины Александр Штупун поделился оперативной информацией о ходе войны.

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Оккупанты продолжают обстрелы, в том числе по гражданским объектам

За прошедшие сутки захватчики нанесли 5 ракетных ударов, а также авиационный. Кроме того, россияне более 90 раз обстреляли из РСЗО.

В частности, попали в гражданские объекты Херсона, из-за чего погибли мирные люди. Враг ведет активные наступательные действия в Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. В то же время, российские войска все еще пытаются улучшить свое тактическое положение на Купянском направлении.

Украинские защитники отбивают атаки и наносят большие потери врагу

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 4 удара по позициям захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии попали в 4 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитный ракетный комплекс С-300 и еще 3 важных объекта оккупантов.

Кроме того, ВСУ отразили атаки оккупантов в районах таких населенных пунктов:

Лиман Первый,

Стельмаховка,

Новоселовское,

Площадка,

Краснопоповка,

Яковлевка,

Соледар,

Бахмутское,

Бахмут,

Клищиевка,

Курдюмовка,

Северное,

Красногоровка,

Веселое,

Марьинка.

На Волыни – все спокойно: актуальная ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация не изменилась – враг все еще базируется вблизи границ, однако признаков формирования наступательных группировок пока нет. На Северском направлении захватчики нанесли удар по гражданской инфраструктуре Винторовки, Рыжевки и Ворожбы Сумской области.

ситуация не изменилась – враг все еще базируется вблизи границ, однако признаков формирования наступательных группировок пока нет. На Северском направлении захватчики нанесли удар по гражданской инфраструктуре Винторовки, Рыжевки и Ворожбы Сумской области. На Слобожанском направлении минометами и артиллерией оккупанты обстреляли следующие населенные пункты: Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Кудеевка, Гоптовка, Стрелечья, Красное, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Нестерное, Землянки, Хатнее и Амбарное в Харьковской области.

минометами и артиллерией оккупанты обстреляли следующие населенные пункты: Гурьев Казачок, Ветеринарное, Казачья Лопань, Кудеевка, Гоптовка, Стрелечья, Красное, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Нестерное, Землянки, Хатнее и Амбарное в Харьковской области. На Купянском направлении враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам Новомлынска, Дворечной, Купянска, Кисловки, Табаевки, Котляровки и Крахмального в Харьковской области и Новоселевского, Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.

враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам Новомлынска, Дворечной, Купянска, Кисловки, Табаевки, Котляровки и Крахмального в Харьковской области и Новоселевского, Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области. На Лиманском направлении оккупанты били по Макеевке, Площанке, Краснопоповке, Диброве на Луганщине, а также Тернах Донецкой области.

оккупанты били по Макеевке, Площанке, Краснопоповке, Диброве на Луганщине, а также Тернах Донецкой области. На Бахмутском направлении захватчики поразили районы населенных пунктов Спирное, Звановка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Клебан-Бык, Озаряновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

захватчики поразили районы населенных пунктов Спирное, Звановка, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Клебан-Бык, Озаряновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении тоже было неспокойно. Под обстрелы россиян попали Веселое, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

тоже было неспокойно. Под обстрелы россиян попали Веселое, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении захватчики целились по позициям ВСУ неподалеку от Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Великой Новоселки и Времовки Донецкой области.

захватчики целились по позициям ВСУ неподалеку от Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Великой Новоселки и Времовки Донецкой области. На Запорожском направлении от артиллерийских обстрелов пострадали районы Малиновки, Красного, Дорожнянки, Чаривного, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова, Малых Щербаков, Степного, Каменского на Запорожье и Марганца и Никополя Днепропетровской области.

от артиллерийских обстрелов пострадали районы Малиновки, Красного, Дорожнянки, Чаривного, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова, Малых Щербаков, Степного, Каменского на Запорожье и Марганца и Никополя Днепропетровской области. На Херсонском направлении противник продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру. Пострадали Красногригорьевка в Днепропетровской области, а также Бургунка, Антоновка и Херсон. К сожалению, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Россияне ввели комендантский час на оккупированных территориях Запорожской области

В Генштабе отметили, что оккупанты усиливают режимно-административные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В частности, в Васильевке они ввели комендантский час.

В ВСУ отмечают, что его захватчики планируют проводить в период с 28 декабря этого года по 04 января 2023 года. Работникам экстренных служб уже начали выдавать специальные пропуска. Все остальные местные жители не смогут выходить на улицу после начала комендантской.

Заметим, что самые тяжелые бои идут под Бахмутом. Россиянам, несмотря на все старания, не удается захватить город.

Аналитики Института изучения войны считают, что захватчики истощились. Вероятно, они будут искать возможности для тактической или оперативной паузы на этом направлении.