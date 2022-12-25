Вже 305 добу Україна героїчно захищається від російських загарбників. Речник Генерального Штабу Збройних Сил України Олександр Штупун поділився оперативною інформацією про перебіг війни.

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Окупанти продовжують обстріли, зокрема по цивільних об'єктах

Упродовж минулої доби загарбники завдали 5 ракетних ударів, а також авіаційний. Крім того, росіяни понад 90 разів обстріляли з РСЗВ.

Зокрема влучили у цивільні об'єкти Херсона, через що загинули мирні люди. Ворог веде активні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Водночас російські війська все ще намагаються покращити своє тактичне положення на Куп’янському напрямку.

Українські захисники відбивають атаки та завдають великих втрат ворогу

Українська авіація за минулу добу завдала 4 удари по позиціях загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії влучили у 4 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітний ракетний комплекс С-300 та ще 3 важливі об’єкти окупантів.

Крім того, ЗСУ відбили атаки окупантів у районах таких населених пунктів:

Лиман Перший,

Стельмахівка,

Новоселівське,

Площанка,

Червонопопівка,

Яковлівка,

Соледар,

Бахмутське,

Бахмут,

Кліщіївка,

Курдюмівка,

Північне,

Красногорівка,

Веселе,

Мар’їнка.

На Волині – усе спокійно: актуальна ситуація на напрямках

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація не змінилася – ворог все ще базується поблизу кордонів, однак ознак формування наступальних угруповань наразі немає. На Сіверському напрямку загарбники завдали удару по цивільній інфраструктурі Винторівки, Рижівки та Ворожби Сумської області.

ситуація не змінилася – ворог все ще базується поблизу кордонів, однак ознак формування наступальних угруповань наразі немає. На Сіверському напрямку загарбники завдали удару по цивільній інфраструктурі Винторівки, Рижівки та Ворожби Сумської області. На Слобожанському напрямку мінометами та артилерією окупанти обстріляли такі населені пункти: Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє та Амбарне Харківської області.

мінометами та артилерією окупанти обстріляли такі населені пункти: Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє та Амбарне Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах Новомлинська, Дворічної, Куп’янська, Кислівки, Табаївки, Котлярівки й Крохмального на Харківщині та Новоселівського, Стельмахівки й М’ясожарівки Луганської області.

ворог обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах Новомлинська, Дворічної, Куп’янська, Кислівки, Табаївки, Котлярівки й Крохмального на Харківщині та Новоселівського, Стельмахівки й М’ясожарівки Луганської області. На Лиманському напрямку окупанти били по Макіївці, Площанці, Червонопопівці, Діброві на Луганщині, а також Тернах Донецької області.

окупанти били по Макіївці, Площанці, Червонопопівці, Діброві на Луганщині, а також Тернах Донецької області. На Бахмутському напрямку загарбники уразили райони населених пунктів Спірне, Званівка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Клебан-Бик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

загарбники уразили райони населених пунктів Спірне, Званівка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Клебан-Бик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку теж було неспокійно. Під обстріли росіян потрапили Веселе, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка, що на Донеччині.

теж було неспокійно. Під обстріли росіян потрапили Веселе, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка, що на Донеччині. На Новопавлівському напрямку загарбники цілилися по позиціях ЗСУ неподалік Богоявленки, Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки, Великої Новосілки та Времівки Донецької області.

загарбники цілилися по позиціях ЗСУ неподалік Богоявленки, Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки, Великої Новосілки та Времівки Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійських обстрілів постраждали райони Малинівки, Червоного, Дорожнянки, Чарівного, Білогір’я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова, Малих Щербаків, Степового, Кам’янського на Запоріжжі та Марганця і Нікополя Дніпропетровської області.

від артилерійських обстрілів постраждали райони Малинівки, Червоного, Дорожнянки, Чарівного, Білогір’я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова, Малих Щербаків, Степового, Кам’янського на Запоріжжі та Марганця і Нікополя Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку противник продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру. Постраждали Червоногригорівка на Дніпропетровщині, а також Бургунка, Антонівка і Херсон. На жаль, є постраждалі серед мирних мешканців.

Росіяни ввели комендантську годину на окупованих територіях Запорізької області

У Генштабі зазначили, що окупанти посилюють режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Зокрема у Василівці вони ввели комендантську годину.

У ЗСУ зазначають, що її загарбники планують проводити у період з 28 грудня цього року по 04 січня 2023. Працівникам екстрених служб вже почали видавати спеціальні перепустки. Натомість усі інші місцеві жителі не зможуть виходити на вулицю після початку комендантської.

Зауважимо, що найтяжчі бої точаться під Бахмутом. Росіянам, попри всі старання, не вдається захопити місто.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що загарбники виснажились. Ймовірно, вони шукатимуть нагоди для тактичної чи оперативної паузи на цьому напрямку.