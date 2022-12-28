Несмотря на позорные поражения на фронте, Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Путин продолжает пытаться ликвидировать нашу государственность и уничтожить украинцев как нацию.

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Пол пути к победе уже пройдено

Данилов отметил, что Украина преодолела уже половину своего пути борьбы за независимость. Однако, по словам чиновника, самые тяжелые дни – впереди.

Но впереди самый трудный отрезок – окончательно выбросить агрессора из нашей земли и наказать за преступления,

– объяснил секретарь СНБО.

Анализируя слова Данилова, можно сказать, что война в Украине находится на кульминационной стадии. Враг стягивает свои войска и технику для нового наступления, однако его силы и резервы уже иссякли.

В частности, на это повлияли и недавние взрывы на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области. В результате "хлопка" есть жертвы и пострадавшие среди российских военных. В минобороны России отметили, что "осколки ракет" убили троих и ранили четырех военнослужащих.

Последние заявления Данилова