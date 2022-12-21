Алексей Данилов в интервью заявил, что иранские инструкторы приезжают на временно оккупированную территорию Украины, в частности, на Херсонщину и во временно оккупированный Крым. Однако секретарь СНБО предостерег иранцев от таких поездок, ведь это может для них плохо закончиться.

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Часть инструкторов уже ликвидирована

Секретарь СНБО заявил, что часть иранских инструкторов на территории Украины уже ликвидированы и домой вернутся точно не в таком виде, как прибыли в Украину. На фоне этого Алексей Данилов предостерег иранцев и всех иностранцев от участия в войне против Украины, это плохо для них закончится.

Я бы не советовал на сегодняшний день ни одному представителю другой страны ехать на нашу территорию для того, чтобы воевать на стороне России. Опасность быть уничтоженными на нашей территории для вас будет очень и очень велика,

– подчеркнул Данилов.

В Украине ликвидировали по меньшей мере 10 инструкторов

Еще в октябре этого года издание The Jerusalem Post со ссылкой на официальное должностное лицо из Украины сообщило о ликвидации по меньшей мере 10 иранских инструкторов, прибывших на временно оккупированные территории Украины, чтобы учить россиян пользоваться дронами-камикадзе.

Ликвидированные инструкторы, как отмечают СМИ, находились на временно оккупированной территории Херсонской области и в Крыму.