Про це 17 січня повідомили в Офісі генерального прокурора та Державному Бюро розслідувань.

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"Дозвіл на арешт експрезидента надали у кримінальному провадженні за обставинами вчинення ним з 18 – 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, перевищення службових повноважень, умисних вбивств, умисних тілесних ушкоджень, терористичного акту", – написали в Офісі генпрокурора.

Зазначили, що розслідування встановило – Янукович спільно з головою Служби безпеки, міністром внутрішніх справ, міністром оборони та низкою високопосадовців без законних підстав організував силовий розгін демонстрантів. Раніше для експрезидента обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою через узурпацію влади, Харківські угоди, дезертирство тощо.

Розглядатиме суд

У ДБР розповіли, що у справах Майдану заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для 10 підозрюваних. За інформацією Офісу генпрокурора, досудове розслідування у кримінальному провадженні провели за спеціальною процедурою – in absentia. Мовиться про заочний розгляд справи, коли немає фізичної присутності підсудного чи відповідача.

Наразі сторони ознайомлюються з матеріалами провадження, – додали у відомстві.

Після завершення розгляду матеріалів обвинувальний акт скерують до суду.

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