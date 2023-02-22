По данным Кильского института, меньше всего сведений о помощи есть от таких стран, как Польша, Румыния, Греция, Испания и Португалия.

Интересно МВФ готов предоставить Украине новую поддержку: какие условия

Для расчета индекса прозрачности поставок помощи аналитики используют данные о наличии:

вебсайта;

общей суммы пособия;

информации о стоимости оборудования (доля);

государственная информация об отдельных единицах техники (доля);

количество известного военного оборудования (доля)

То есть, например, Польша, как поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения, теоретически может передавать гораздо большее оружие, чем обсуждается в публичной плоскости. Больше сведений о передаче помощи предоставляет Швейцария, Дания, Соединенные Штаты, Швеция и Нидерланды.

Какая страна помогает больше всего