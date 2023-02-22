По данным Кильского института, меньше всего сведений о помощи есть от таких стран, как Польша, Румыния, Греция, Испания и Португалия.
Интересно МВФ готов предоставить Украине новую поддержку: какие условия
Для расчета индекса прозрачности поставок помощи аналитики используют данные о наличии:
- вебсайта;
- общей суммы пособия;
- информации о стоимости оборудования (доля);
- государственная информация об отдельных единицах техники (доля);
- количество известного военного оборудования (доля)
То есть, например, Польша, как поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения, теоретически может передавать гораздо большее оружие, чем обсуждается в публичной плоскости. Больше сведений о передаче помощи предоставляет Швейцария, Дания, Соединенные Штаты, Швеция и Нидерланды.
Какая страна помогает больше всего
- В течение всего 2022 года США были лидерами по поддержке Украины. Но в ноябре их наконец-то обогнал Евросоюз, который пообещал предоставить Украине 51,8 миллиарда евро. США пообещали 47,8 миллиарда евро.
- При этом между обещанными и выплатами стран достаточно большая разница. К примеру, страны ЕС передали около 42% обещанной помощи, а США – 48%.