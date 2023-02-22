За даними Кільського інституту, найменше відомостей про допомогу є від таких країн, як Польща, Румунія, Греція, Іспанія та Португалія.

Цікаво МВФ готовий надати Україні нову підтримку: які умови

Для розрахунку індексу прозорості постачань допомоги аналітики використовують дані про наявність:

вебсайту;

загальної суми допомоги;

інформації про вартість обладнання (частка);

державна інформація щодо окремих одиниць техніки (частка);

кількість відомого військового обладнання (частка)

Тобто, наприклад, Польща, як підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення, теоретично може передавати набагато більше зброї, ніж обговорюється в публічній площині.

Найбільше відомостей про передачу допомоги надає Швейцарія, Данія, Сполучені Штати, Швеція та Нідерланди.

Яка країна допомагає найбільше