За даними Кільського інституту, найменше відомостей про допомогу є від таких країн, як Польща, Румунія, Греція, Іспанія та Португалія.
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Для розрахунку індексу прозорості постачань допомоги аналітики використовують дані про наявність:
- вебсайту;
- загальної суми допомоги;
- інформації про вартість обладнання (частка);
- державна інформація щодо окремих одиниць техніки (частка);
- кількість відомого військового обладнання (частка)
Тобто, наприклад, Польща, як підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення, теоретично може передавати набагато більше зброї, ніж обговорюється в публічній площині.
Найбільше відомостей про передачу допомоги надає Швейцарія, Данія, Сполучені Штати, Швеція та Нідерланди.
Яка країна допомагає найбільше
- Протягом усього 2022 року США були лідерами з підтримки України. Але у листопаді їх нарешті обігнав Євросоюз, який пообіцяв надати Україні 51,8 мільярда євро. США ж пообіцяли 47,8 мільярда євро.
- При цьому, між обіцяними та здійсненими виплатами країн досить велика різниця. Наприклад, країни ЄС передали близько 42% обіцяної допомоги, а США – 48%.