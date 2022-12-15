Надскладний 2022 рік добігає кінця. Це рік, який об’єднав увесь західний світ знову. І найкраще ця єдність проявилася у підтримці України.

До теми ООН передала Україні допомоги на 4,5 мільярда, – Шмигаль

Нас підтримували усім, чим могли – грошима, зброєю, ліками, житлом для біженців, продуктами, генераторами, санкціями проти Росії та просто словами підтримки. Неможливо оцінити ту підтримку, яку українці відчули у 2022 році, але 24 канал спробував це зробити.

З 24 лютого по 20 листопада наші партнери зобов’язалися надати Україні 113,1 мільярда євро, за підрахунками Kiel Institute. І це далеко не межа. Лише уявіть цю суму – це більше половини від всього ВВП України за минулий рік.

Хто допомагає найбільше

Протягом усіє повномасштабної війни США були лідерами з підтримки України. Але у листопаді їх нарешті обігнав Євросоюз, який пообіцяв надати Україні 51,8 мільярда євро. США ж пообіцяли 47,8 мільярда євро.

Але важливо розуміти, що США здебільшого дає нам допомогу, яку не потрібно буде повертати. Натомість ЄС надає нам пільгові кредити, які рано чи пізно доведеться повернути.

Серед європейських країн найбільше допомоги Україна отримує від Великої Британії (7,08 мільярда євро), Німеччини (5,44 мільярда євро) та Польщі (3 мільярди євро). Значну підтримку в понад 1 мільярд євро також готові надати Франція та Норвегія. Але це допомога у двосторонньому порядку.

Насправді після США найбільше Україну підтримує Німеччина. Саме ця країна на початку війни піддавалася жорсткій критиці через низьку підтримку. Але Німеччина дуже багато грошей дає Україні не у двосторонньому порядку, а через інституції ЄС. Так, загальна допомога Німеччина складає 12,62 мільярда євро.

Також слід відзначити наших найвірніших друзів, які попри менші можливості допомагають нам всім, чим можуть:

Естонія вже пообіцяла Україні 1,1% від свого ВВП. Саме ця країна завжди наголошує на тому, що Європа недостатньо допомагає Україні, і слід наростити обсяги підтримки, особливо військової.

вже пообіцяла Україні 1,1% від свого ВВП. Саме ця країна завжди наголошує на тому, що Європа недостатньо допомагає Україні, і слід наростити обсяги підтримки, особливо військової. Латвія (0,93% від ВВП) та Литва (0,46%) не сильно відстають за своїм сусідом. Вони часто виступають спільно у підтримці України. Парламенти цих країн ще на початку повномасштабної війни закликали НАТО закрити небо над Україною та визнали агресію Росії та воєнні злочини геноцидом українського народу.

(0,93% від ВВП) та (0,46%) не сильно відстають за своїм сусідом. Вони часто виступають спільно у підтримці України. Парламенти цих країн ще на початку повномасштабної війни закликали НАТО закрити небо над Україною та визнали агресію Росії та воєнні злочини геноцидом українського народу. Неможливо оминути й Польщу, яка всіляко підтримує нас та вже пообіцяла допомоги на 0,5% свого ВВП. Поляки відкрили свої домівки для мільйонів українців, які втікали від війни.

Хто допомагає по-тихому

Та важливо розуміти, що не всі країни звітують про свою допомогу Україні з різних причин: хтось не хоче втягнення у конфлікт з Росією, а хтось має недостатню підтримку населення для таких дій.

Про це вже неодноразово заявляли українські чиновники. Так, Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю заявив, що Україні допомагають дуже багато країн, але не всі це роблять публічно. Коли Україна переможе, ці країни за власного бажання, зможуть розказати про ту допомогу, яку нам дали.

Схоже казав і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Більшість із цих третіх країн публічно кажуть, що нічого не поставляють, але за лаштунками все відбувається,

– сказав він.

В Kiel Institute створили рейтинг прозорості допомоги Україні. На першому місці Швейцарія, яка звітує про кожен свій крок у допомозі Україні. Натомість такі країни як Португалія та Болгарія опинилися внизу рейтингу.

Офіційно Португалія пообіцяла Україні 335 мільйонів євро. Проте скоріш за все підтримка є вищою. Що цікаво, самі португальці високо схвалюють підтримку України ЄС – за це виступає 92% населення, свідчить дослідження Євробарометра. Більша підтримка лише серед шведів, фінів та нідерландців.

Дещо інша ситуація з Болгарією. Там всього 48% населення схвалюють допомогу Україні. Офіційно країна допомогла нам на суму лише 4 мільйони євро. Але, як повідомляє EURACTIV, Болгарія могла передати нам зброю та боєприпаси на мільярд євро через посередників.

Обсяги допомоги все ще високі

Найбільше Україні обіцяли підтримку на початку повномасштабної війни – навесні. Влітку було суттєве затишшя майже без нових обіцянок допомоги.

Восени розпочався новий етап високої підтримки України серед міжнародних партнерів. Саме в цей час ЗСУ продемонстрували неймовірну силу, звільнивши Харківщину та Херсон.

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Якою буде підтримка України у 2023 році

У 2023 році Україні необхідні 38 мільярдів доларів, щоб покрити дефіцит бюджету. Тобто це не стосується навіть військових витрат, а лише тих, які підуть на соціальні видатки та інші невійськові видатки бюджету.

Віталій Ваврищук Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Загальні обсяги міжнародної фінансової допомоги наступного року можуть сягнути 40 мільярдів доларів США. Це сума, на яку розраховує уряд, щоб мати змогу профінансувати заплановані видатки в повному обсязі.

З них 18 мільярдів євро пообіцяв надати ЄС. Рішення вже прийняли навіть попри спробу Угорщини ветувати його.

Ще 10 мільярдів очікуються від США, за словами голови НБУ Андрія Пишного. Водночас Білий Дім запросив у Конгресі 37 мільярдів доларів.

Якщо Україна не буде отримувати вчасно допомогу від партнерів, то наступного року можуть бути навіть проблеми з виплатами пенсій та зарплат. Українські політики оптимістично дивляться на ситуацію і впевнені, що підтримка все ж буде. Але треба готуватися до всіх сценаріїв.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ми не маємо 100% гарантій чи зобов’язань, на які ми можемо розраховувати. Певні політичні зміни, зміна кон'юктури чи економічної ситуації можуть вплинути на виділення нам коштів.

Світ "не втомлюється" від підтримки України. Таку думку нещодавно озвучив Президент Світового банку Девід Малпасс. Але нашим партнерам потрібно розуміти, що чим інтенсивнішою буде підтримка, тим швидше Україна переможе, і завершиться війна.