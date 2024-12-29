Який курс злотого в Україні наприкінці грудня
- Як передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого банками становить у середньому 10,05 гривні, станом на 27 грудня. Водночас продаж банками 1 злотого становить 10,38 гривні.
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Водночас на готівковому ринку злоті купують за курсом 10,23 гривні, а продають населенню на рівні 10,35 гривні.
- А за даними НБУ, офіційний курс гривні щодо злотого становить 10,20 гривні за одну польську валюту, станом на 27 грудня.
Скільки гривень треба віддати за 500 злотих
- Таким чином, наприкінці грудня в банках купити 500 злотих обійдеться на суму в 5 190 гривень, а обміняти таку суму – в 5 025 гривень.
- В обмінниках купівля та продаж виглядатимуть таким чином: купівля – 5 175 гривень, а продаж, тобто обмін, – 5 115 гривень.
- Водночас 500 злотих за офіційним курсом – це 5 100 гривень.