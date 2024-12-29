Який курс злотого в Україні наприкінці грудня

Як передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого банками становить у середньому 10,05 гривні, станом на 27 грудня. Водночас продаж банками 1 злотого становить 10,38 гривні.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Водночас на готівковому ринку злоті купують за курсом 10,23 гривні, а продають населенню на рівні 10,35 гривні.

А за даними НБУ, офіційний курс гривні щодо злотого становить 10,20 гривні за одну польську валюту, станом на 27 грудня.

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