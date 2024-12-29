Какой курс злотого в Украине в конце декабря
- Как передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого банками составляет в среднем 10,05 гривны, по состоянию на 27 декабря. В то же время продажа банками 1 злотого составляет 10,38 гривны.
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- В то же время на наличном рынке злотые покупают по курсу 10,23 гривны, а продают населению на уровне 10,35 гривны.
- А по данным НБУ, официальный курс гривны относительно злотого составляет 10,20 гривны за одну польскую валюту, по состоянию на 27 декабря.
Сколько гривен надо отдать за 500 злотых
- Таким образом, в конце декабря в банках купить 500 злотых обойдется на сумму в 5 190 гривен, а обменять такую сумму – в 5 025 гривен.
- В обменниках покупка и продажа будут выглядеть следующим образом: покупка – 5 175 гривен, а продажа, то есть обмен, – 5 115 гривен.
- В то же время 500 злотых по официальному курсу – это 5 100 гривен.