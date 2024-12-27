Как изменится валютный рынок в конце декабря
Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что поднятие учетной ставки до 13,5% стало весомым механизмом по сдерживанию инфляции. То есть на рынке уже работает другой "рычаг" тушения спроса, кроме осуществляемых валютных интервенций.
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Общеэкономические факторы, как, например, объем международной финансовой помощи, объемы валютных резервов создают стратегический базис надежности для гривны не только на январь, но и на весь год.
Лесовой уточняет, что режим управляемой гибкости по своей сути защищает рынок от любых сюрпризов, например, от стремительных курсовых взлетов
Вполне возможно, что в начале года официальный курс доллара будет находиться в диапазоне 41,8 – 42,1 гривны за доллар, то есть какого-то стремительного курсового изменения не произойдет,
– отмечает Лесовой.
Обратите внимание! По словам банкира, возвращаясь к учетной ставке, которая укрепляет гривну, можно предположить, что объемы ежедневных валютных интервенций могут вернуться к 150 – 180 миллионов долларов, что покажет снижение градуса спроса.
Характеристики валютного рынка с 30 декабря по 5 января
- Коридоры валютных колебаний: 41,8 – 42,1 гривны за доллар и 43,5 – 45 гривны за евро (на межбанке) и 41,9 – 42,2 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).
- Текущие курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,3 – 0,5 гривны;
- Средние курсовые отклонения в течение недели не превысят 1,5% от стартового курса недели.