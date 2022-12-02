Він сказав на конференції Reuters NEXT, що не помітив "втоми донорів" у міжнародній спільноті, попри величезну вартість війни, але існує "гігантське розчарування" Росією через продовження війни.
Це жорстока війна, яка викликає велике розчарування,
– сказав Малпасс, додавши, що російські офіційні особи тепер стали ізгоями, коли приїжджають на міжнародні зустрічі.
Нагадаємо, у заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн говорилося, що пошкодження України оцінюються в 600 мільярдів євро.
Коли Україні передадуть репарації
- З початку повномасштабного вторгнення Євросоюз заморозив 300 мільярдів євро активів російського центробанку та близько 19 мільярдів євро майна російських олігархів. Усі ці кошти мають бути спрямовані на відбудову Україні.
- Генасамблея ООН 14 жовтня схвалила резолюцію про репарації Україні за війну розв'язану Росією. Таким чином, на рівні ООН зафіксовано, що всі збитки, спричинені агресією Росії будуть зафіксовані, прораховані та згодом компенсовані Україні коштом Кремля.
- За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС має засоби змусити Росію заплатити. Для цього пропонується створити структуру для управління цими коштами та їх інвестування. Потім виручені кошти планують спрямувати для потреб України після зняття санкцій.