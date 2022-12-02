Він сказав на конференції Reuters NEXT, що не помітив "втоми донорів" у міжнародній спільноті, попри величезну вартість війни, але існує "гігантське розчарування" Росією через продовження війни.

Це жорстока війна, яка викликає велике розчарування,

– сказав Малпасс, додавши, що російські офіційні особи тепер стали ізгоями, коли приїжджають на міжнародні зустрічі.

Нагадаємо, у заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн говорилося, що пошкодження України оцінюються в 600 мільярдів євро.

Коли Україні передадуть репарації