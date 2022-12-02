Он сказал на конференции Reuters NEXT, что не заметил "усталости доноров" в международном сообществе, несмотря на огромную стоимость войны, но существует "гигантское разочарование" Россией из-за продолжения войны.
Это жестокая война, вызывающая большое разочарование,
– сказал Малпасс, добавив, что российские официальные лица теперь стали изгоями, когда приезжают на международные встречи.
Напомним, в заявлении президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен говорилось, что повреждения Украины оцениваются в 600 миллиардов евро.
Когда Украине передадут репарации
- С начала полномасштабного вторжения Евросоюз заморозил 300 млрд евро активов российского центробанка и около 19 млрд евро имущества русских олигархов. Все эти средства должны быть направлены на восстановление Украины.
- Генассамблея ООН 14 октября одобрила резолюцию о репарациях Украины за войну, развязанную Россией. Таким образом, на уровне ООН зафиксировано, что все убытки, причиненные агрессией России, будут зафиксированы, просчитаны и впоследствии компенсированы Украине за счет Кремля.
- По словам Урсулы фон дер Ляен, у ЕС есть средства заставить Россию заплатить. Для этого предлагается создать структуру управления этими средствами и их инвестирование. Затем вырученные средства планируют направить для нужд Украины после снятия санкций.