Он сказал на конференции Reuters NEXT, что не заметил "усталости доноров" в международном сообществе, несмотря на огромную стоимость войны, но существует "гигантское разочарование" Россией из-за продолжения войны.

Это жестокая война, вызывающая большое разочарование,

– сказал Малпасс, добавив, что российские официальные лица теперь стали изгоями, когда приезжают на международные встречи.

Напомним, в заявлении президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен говорилось, что повреждения Украины оцениваются в 600 миллиардов евро.

Когда Украине передадут репарации