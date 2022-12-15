Сверхсложный 2022 год подходит к концу. Это год, который объединил весь западный мир снова. И лучше всего это единство проявилось в поддержке Украины.

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Нас поддерживали всем, чем могли – деньгами, оружием, лекарствами, жильем для беженцев, продуктами, генераторами, санкциями против России и словами поддержки. Невозможно оценить поддержку, которую украинцы ощутили в 2022 году, но 24 канал попытался это сделать.

С 24 февраля по 20 ноября наши партнеры обязались предоставить Украине 113,1 миллиарда евро, по подсчетам Kiel Institute. И это далеко не предел. Только представьте эту сумму – это больше половины всего ВВП Украины за прошлый год.

Кто помогает больше всего

В течение всей полномасштабной войны США были лидерами по поддержке Украины. Но в ноябре их наконец-то обогнал Евросоюз, который пообещал предоставить Украине 51,8 миллиарда евро. США пообещали 47,8 миллиарда евро.

Но важно понимать, что США в большинстве своем дает нам помощь, которую не нужно будет возвращать. ЕС предоставляет нам льготные кредиты, которые рано или поздно придется вернуть.

Среди европейских стран больше всего помощи Украина получает от Великобритании (7,08 миллиарда евро), Германии (5,44 миллиарда евро) и Польши (3 миллиарда евро). Значительную поддержку более чем в 1 миллиард евро также готовы оказать Франция и Норвегия. Но это помощь в двустороннем порядке.

На самом деле после США больше всего Украину поддерживает Германия. Именно эта страна в начале войны подвергалась жесткой критике из-за низкой поддержки. Но Германия очень много денег дает Украине не в двустороннем порядке, а через институты ЕС. Так, общая помощь Германия составляет 12,62 миллиарда евро.

Также следует отметить наших самых верных друзей, которые, несмотря на меньшие возможности, помогают нам всем, чем могут:

Эстония уже пообещала Украине 1,1% своего ВВП. Именно эта страна всегда подчеркивает, что Европа недостаточно помогает Украине, и следует нарастить объемы поддержки, особенно военной.

уже пообещала Украине 1,1% своего ВВП. Именно эта страна всегда подчеркивает, что Европа недостаточно помогает Украине, и следует нарастить объемы поддержки, особенно военной. Латвия (0,93% от ВВП) и Литва (0,46%) не сильно отстают за своим соседом. Они часто выступают совместно в поддержке Украины. Парламенты этих стран еще в начале полномасштабной войны призвали НАТО закрыть небо над Украиной и признали агрессию России и военные преступления геноцидом украинского народа.

(0,93% от ВВП) и (0,46%) не сильно отстают за своим соседом. Они часто выступают совместно в поддержке Украины. Парламенты этих стран еще в начале полномасштабной войны призвали НАТО закрыть небо над Украиной и признали агрессию России и военные преступления геноцидом украинского народа. Невозможно обойти и Польшу, которая всячески поддерживает нас и пообещала помощи на 0,5% своего ВВП. Поляки открыли свои дома для миллионов украинцев, которые бежали от войны.

Кто помогает по-тихому

Но важно понимать, что не все страны отчитываются о своей помощи Украине по разным причинам: кто-то не хочет быть втянутым в конфликт с Россией, а у кого-то нет достаточной поддержки населения для таких действий.

Об этом уже не раз заявляли украинские чиновники. Так, Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью заявил, что Украине помогают очень многие страны, но не все это делают публично. Когда Украина победит, эти страны по собственному желанию смогут рассказать о помощи, которую нам оказали.

Похожее говорил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит,

– сказал он.

В Kiel Institute создали рейтинг прозрачности помощи Украине. На первом месте Швейцария, которая отчитывается о каждом своем шаге в помощи Украине. Однако такие страны как Португалия и Болгария оказались внизу рейтинга.

Официально Португалия пообещала Украине 335 миллионов евро. Однако, скорее всего, поддержка выше. Что интересно, сами португальцы высоко одобряют поддержку Украины ЕС – за это выступает 92% населения, свидетельствует исследование Евробарометра. Большая поддержка только среди шведов, финнов и нидерландцев.

Несколько иная ситуация с Болгарией. Там всего 48% населения одобряют помощь Украине. Официально страна помогла нам на сумму всего 4 миллиона евро. Но, как сообщает EURACTIV Болгария могла передать нам оружие и боеприпасы на миллиард евро через посредников.

Объемы помощи все еще высокие

Больше всего Украине обещали поддержку в начале полномасштабной войны – весной. Летом было существенное затишье почти без новых обещаний помощи.

Осенью начался новый этап высокой поддержки Украины среди международных партнеров. Именно в это время ВСУ продемонстрировали невероятную силу, освободив Харьковщину и Херсон.

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Какой будет поддержка Украины в 2023 году

В 2023 году Украине необходимо 38 миллиардов долларов, чтобы покрыть дефицит бюджета. То есть, это не касается даже военных расходов, а только тех, которые пойдут на социальные расходы и другие невоенные расходы бюджета.

Виталий Ваврищук Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Общие объемы международной финансовой помощи в следующем году могут составить 40 миллиардов долларов США. Это сумма, на которую рассчитывает правительство, чтобы профинансировать запланированные расходы в полном объеме.

Из них 18 миллиардов евро пообещал предоставить ЕС. Решение уже было принято даже при попытке Венгрии ветировать его.

Еще 10 миллиардов ожидаются от США, словами главы НБУ Андрея Пышного. В то же время Белый Дом запросил в Конгрессе 37 миллиардов долларов.

Если Украина не будет получать своевременно помощь от партнеров, то в следующем году могут быть даже проблемы с выплатами пенсий и зарплат. Украинские политики оптимистично смотрят на ситуацию и уверены, что поддержка все-таки будет. Но нужно готовиться ко всем сценариям.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике У нас нет 100% гарантий или обязательств, на которые мы можем рассчитывать. Определенные политические изменения, изменение конъюнктуры или экономической ситуации могут повлиять на выделение нам средств.

Мир "не устает" от поддержки Украины. Такое мнение озвучил Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. Но нашим партнерам нужно понимать, что чем интенсивнее будет поддержка, тем быстрее Украина победит и завершится война.