Об этом сообщил Денис Шмигаль, премьер-министр Украины. Он добавил, что надеется на дальнейшую финансовую поддержку.

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Ценим такую поддержку и надеемся, что в следующем году эта сумма только увеличится, – сообщил Шмигаль.

В каких направлениях будут сотрудничать

Активное сотрудничество будет продолжаться по направлениям:

  • Разминирование. Состоялись переговоры о возможности и способности ООН в этой сфере и создании новых программ гуманитарного разминирования в Украине.
  • Помощь переселенцам. Продолжение предоставления прямой финансовой помощи ВПЛ, которая сейчас предоставляется совместно с агентствами ООН, а также дальнейшее обустройство приютов для переселенцев.
  • Восстановление. Реализация программ по восстановлению поврежденного из-за войны жилья.
  • Помощь прифронтовым общинам. Оказание гуманитарной помощи на деоккупированных территориях, а также поддержка людей, остающихся в зоне активных боевых действий.
  • Экономика. Поддержка малого и среднего бизнеса, чья устойчивость является решающей для экономики Украины.

Надеемся на поддержку со стороны ООН правительственных программ помощи бизнесу для увеличения рабочих мест и доходов населения,
– подчеркнул премьер-министр.

Европарламент одобрил предоставление Украине 18 миллиардов евро

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