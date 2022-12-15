Об этом сообщил Денис Шмигаль, премьер-министр Украины. Он добавил, что надеется на дальнейшую финансовую поддержку.

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Ценим такую поддержку и надеемся, что в следующем году эта сумма только увеличится, – сообщил Шмигаль.

В каких направлениях будут сотрудничать

Активное сотрудничество будет продолжаться по направлениям:

Разминирование. Состоялись переговоры о возможности и способности ООН в этой сфере и создании новых программ гуманитарного разминирования в Украине.

Состоялись переговоры о возможности и способности ООН в этой сфере и создании новых программ гуманитарного разминирования в Украине. Помощь переселенцам. Продолжение предоставления прямой финансовой помощи ВПЛ, которая сейчас предоставляется совместно с агентствами ООН, а также дальнейшее обустройство приютов для переселенцев.

Продолжение предоставления прямой финансовой помощи ВПЛ, которая сейчас предоставляется совместно с агентствами ООН, а также дальнейшее обустройство приютов для переселенцев. Восстановление. Реализация программ по восстановлению поврежденного из-за войны жилья.

Реализация программ по восстановлению поврежденного из-за войны жилья. Помощь прифронтовым общинам. Оказание гуманитарной помощи на деоккупированных территориях, а также поддержка людей, остающихся в зоне активных боевых действий.

Оказание гуманитарной помощи на деоккупированных территориях, а также поддержка людей, остающихся в зоне активных боевых действий. Экономика. Поддержка малого и среднего бизнеса, чья устойчивость является решающей для экономики Украины.

Надеемся на поддержку со стороны ООН правительственных программ помощи бизнесу для увеличения рабочих мест и доходов населения,

– подчеркнул премьер-министр.

Европарламент одобрил предоставление Украине 18 миллиардов евро

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