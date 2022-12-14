Сколько Украине нужно средств на трансформаторы

Как ранее заявлял премьер-министр Денис Шмигаль, российские ракеты повредили все тепловые и гидроэлектростанции Украины.

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Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко для Forbes рассказал: чтобы восстановить все разбитое и сформировать резерв, нужно 70 высоковольтных трансформаторов. А это около 200 миллионов долларов и год по оптимистичным оценкам.

Один трансформатор – это 200 миллионов гривен, а нужны десятки,

– говорит СЕО "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

В общем, для поддержки украинской энергетики экстренно нужно 500 миллионов долларов. И для каждой из компаний нужно разное оборудование.

К примеру, одним компаниям срочно нужен кабель и масло для трансформаторов, другим – трансформаторы, опоры или другое специфическое оборудование, рассказывал Liga.net заместитель министра энергетики Ярослав Демченков.

Энергетическое оборудование трудно найти

Консультант по логистике Энергетического сообщества Екатерина Богачева говорит, что нужные Украине автотрансформаторы весят по 200 тонн и достигают пяти метров в высоту.

Такое оборудование прибудет в Украину из Литвы, но только в следующем году. На самом деле доставить такое энергетическое оборудование довольно трудно: нужно согласие всех стран маршрута, груз не должен цеплять мосты и электропередачи, а нагрузка должна быть правильно распределена между осями.

Кроме того, стоимость одного такого трансформатора – 3 – 8 миллионов евро, в зависимости от уровня напряжения. Это одно из самых дорогих энергетических оборудований, недостающее Украине.

Еще одна проблема – наличие

Энергосистема Украина нуждается в трансформаторах на 750 киловатт, а Европейский союз имеет оборудование только на 500 киловатт и ниже.

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В Украине автотрансформаторы производил Запорожский трансформаторный завод, но из-за постоянных обстрелов он мог бы закрыть разве что 10% потребностей, говорит Александра Харченко. Сейчас завод выполняет некоторые заказы.

Однако трансформаторы высоких мощностей производятся в Азии – Южной Корее, Вьетнаме, Лаосе и Китае.