Скільки Україні потрібно коштів на трансформатори

Як ще раніше заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, російські ракети пошкодили всі теплові та гідроелектростанції України.

Цікаво Україна отримала останній транш макрофінансової допомоги від ЄС

Директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка для Forbes розповів: щоб відновити все розбите і сформувати резерв, треба 70 високовольтних трансформаторів. А це близько 200 мільйонів доларів та рік часу за оптимістичними оцінками.

Один трансформатор – це 200 мільйонів гривень, а потрібні десятки,

– говорить СЕО "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Загалом, для підтримки української енергетики екстрено потрібно 500 мільйонів доларів. І для кожної з компаній потрібне різне обладнання.

До прикладу, одним компаніям терміново потрібен кабель і масло для трансформаторів, іншим – трансформатори, опори чи інше специфічне обладнання, розповідав Liga.net заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

Енергетичне обладнання важко знайти

Консультантка з логістики Енергетичного співтовариства Катерина Богачова каже, що потрібні Україні автотрансформатори важать по 200 тонн і сягають п’яти метрів заввишки.

Таке обладнання прибуде в Україну з Литви, але лише наступного року. Насправді доставити таке енергетичне обладнання доволі важко: потрібна згода всіх країн маршруту, вантаж не повинен чіпляти мости й електропередачі, а навантаження має бути правильно розподілене між осями.

Крім того, вартість одного такого трансформатора – 3 – 8 мільйонів євро, залежно від рівня напруги. Це одне із найдорожчих енергетичних обладнань, якого бракує Україні.

Ще одна проблема – наявність

Енергосистема Україна потребує трансформаторів на 750 кіловатів, а Європейський союз має обладнання тільки на 500 кіловатів і нижче.

До теми Канада відновить електромережі Києва: виділені кошти стягували з Росії

В Україні автотрансформатори виготовляв Запорізький трансформаторний завод, але через постійні обстріли він міг би закрити хіба що 10% потреб, каже Олександра Харченка. Зараз завод виконує лише деякі замовлення.

Проте трансформатори високих потужностей виробляють в Азії – Південній Кореї, В’єтнамі, Лаосі та Китаї.