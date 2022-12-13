Оттава допоможе Києву

Канада допоможе відновити пошкоджені електромережі Києва. Гроші виділять завдяки 35% тарифу, який Оттава стягувала з Росії та її союзниці Білорусі на початку цього року. На ремонт надішлють 115 мільйонів доларів.

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Збір був застосований 2 березня, невдовзі після початку тотального військового наступу Росії в Україну.

Путін і його поплічники є військовими злочинцями, і вони намагаються використати холод як зброю, щоб зламати дух чудового народу України. Їм це не вдасться, і ця підтримка допоможе гарантувати, що Україна зможе забезпечити свою енергетичну інфраструктуру та пережити важку майбутню зиму,

– сказала віце-прем’єр-міністерка Христя Фріланд.

Підтримка Канади

До слова, Канада направить Україні 115 мільйонів доларів через фонд Світового банку для підготовки до зими та відновлення енергоресурсів країни.

Цей фонд нещодавно було створено для сприяння грантовим внескам від міжнародних партнерів для відновлення основних енергетичних послуг нашої країни.

Від початку лютого Канада виділила 2 мільярди доларів прямої фінансової допомоги Україні та виділила додаткові 500 мільйонів доларів через державну облігацію України на початку цього місяця.

Також вже виділені понад 2,5 мільярда доларів на військову, гуманітарну та іншу допомогу.

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Допомога від США та ЄС

Євросоюз;

На сьогодні заявлено про допомогу Україні на 2023 рік обсягом 18 мільярдів євро. Передбачається, що ці кошти будуть надані у вигляді довгострокових кредитів під гарантії окремих країн ЄС.

США;

В оборонному бюджеті країни наступного року закладено щонайменше додаткові 800 мільйонів доларів для підтримки України. Проте, за словами економічного експерта Бориса Кушнірука, це лише додаткова допомога. Загальна військова та фінансова підтримка від США у 2023 році може скласти близько 37 мільярдів доларів. Саме таку суму Білий Дім запросив у Конгресі.